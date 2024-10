Le Iene presentano: Inside, 'Belli a qualsiasi costo': la testimonianza di Fabrizio Corona Ecco un nuovo imperdibile appuntamento con lo spin-off che, per l’occasione, approfondirà il tema della ricerca costante della perfezione estetica.

Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, andrà in onda in prima serata su Italia1 la terza puntata de Le Iene presentano: Inside, lo spin-off dell’iconico programma Le Iene ideato da Davide Parenti. In questo nuovo appuntamento scritto da Riccardo Festinese, la Iena Veronica Ruggeri approfondirà un tema molto delicato, ovvero la ricerca costante della perfezione in una puntata dal titolo "Belli a qualsiasi costo" totalmente dedicata alla bellezza, e alle conseguenze che possono derivare da una sua ricerca eccessiva: ecco qualche anticipazione in più.

Le Iene Inside, "Belli a qualsiasi costo": cosa vedremo

La ricerca della bellezza, al giorno d’oggi, si manifesta in molteplici forme: dal mondo della moda e del make up ai social media, dove l’immagine di ‘bellezza ideale’ è spesso celebrata e, talvolta, idealizzata. In un’epoca in cui l’estetica sembra dominare la narrazione pubblica, le persone sono sempre più influenzate da standard di bellezza irraggiungibili e fittizi, e per arrivarci quanto più vicino sono spesso disposte anche a mettere a rischio il proprio benessere.

Ma perché nel mondo di oggi bisogna essere belli a qualsiasi costo? E, soprattutto, quale prezzo si è davvero disposti a pagare per essere belli? Conta davvero così tanto? Quando si è ‘belli’ e considerati esteticamente perfetti è più facile avere successo? A queste e a molte altre domande cercheranno di dare risposta proprio Le Iene, in un approfondimento dedicato alla ricerca costante della bellezza. Veronica Ruggeri cercherà di capire cosa spinge moltissime persone a ricercare in maniera ossessiva la bellezza estetica e il raggiungimento di determinati canoni.

Le Iene presentano: Inside, gli ospiti di questa sera

Nella puntata di questa sera vedremo dunque le testimonianze di chi vive la sua quotidianità con un continuo senso di inadeguatezza di fronte agli standard estetici e di chi, al contrario, vuole raggiungerli a qualsiasi costo, mettendo anche in pericolo la propria vita. Durante tutta la puntata potremo ascoltare anche il puntuale commento del sociologo Luca Ricolfi e, assieme a lui, gli interventi di alcuni personaggi dello spettacolo come l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, l’ex concorrente del GF Guendalina Tavassi e il conduttore e personaggio televisivo Mauro Coruzzi, in arte Platinette.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata de Le Iene presentano: Inside andrà in onda questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, in prima serata su Italia1 dalle ore 21.50 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento veramente imperdibile.

