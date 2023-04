Le Iene: la nuova vita di GionnyScandal con i genitori ritrovati Nella nuova puntata dello show di Italia 1, Veronica Ruggeri racconta la storia del rapper che ha ritrovato i genitori biologici dopo essere stato abbandonato.

Nuovo appuntamento con Le Iene, lo storico programma di informazione e inchiesta che martedì 18 aprile torna in onda nella prima serata di Italia 1. Dopo una puntata priva della conduttrice Belen Rodriguez, assente dalla diretta per essere risultata positiva al Covid-19, questa sera la padrona di casa dovrebbe tornare al timone della trasmissione. Scopriamo dunque cosa dobbiamo aspettarci dalla serata, e quali sono i servizi più attesi.

La storia di GionnyScandal

Al centro della puntata del 18 aprile c’è sicuramente la storia di GionnyScandal. Il rapper, all’anagrafe Gionata Ruggieri (il cui vero cognome, però, è Di Dio), ha chiesto aiuto a Le Iene per rintracciare i suoi genitori biologici, e nelle scorse settimane il programma ha raccontato l’intera vicenda. Ad aiutarlo è stata la iena Veronica Ruggeri, che ha accompagnato il cantante durante tutto il suo lungo percorso. Una storia, questa, che ha avuto un lieto fine: GionnyScandal ha riabbracciato la sua famiglia. Ora, a distanza di alcune settimane, Le Iene tornano da lui per sentire il racconto della sua nuova vita e la sua nuova quotidianità, grazie alla quale ha ritrovato la serenità dopo un’infanzia e un’adolescenza tutt’altro che semplici.

Il rapper è nato nel 1991 a Pisticci, ma è cresciuto in Lombardia. quando era bambino, non sapeva che la madre e il padre non fossero i suoi genitori biologici: è stato adottato quando era molto piccolo, dopo essere stato abbandonato. La sua infanzia è stata felice e spensierata, come quella di qualsiasi bambino. Ma, quando aveva soltanto 5 anni, il padre morì e, pochi anni dopo, anche la madre. "A 10 anni sono rimasto solo, sono cresciuto con la nonna. Ero ingestibile", aveva raccontato a Le Iene. "Quando morì la nonna il mio mondo cominciò a traballare. Ancora oggi ci sto male, da lì è successo un patatrac nella testa. Mi sono chiesto "Che sono nato a fare? Perché sono venuto al mondo se non c’è nessuno per me?". Così è nata la sua curiosità di sapere perché mi avessero abbandonato". Così, con l’aiuto di Veronica Ruggeri, GionnyScandal è riuscito nella sua impresa, rintracciando i suoi genitori biologici e scoprendo, finalmente, tutta la verità. In questa nuova puntata de Le Iene, è il padre ad andare da lui a Milano (dopo che il rapper aveva riabbracciato entrambi i genitori in Puglia). L’uomo racconta quindi tutta la sua storia, e i motivi per cui, trent’anni fa, gli assistenti sociali avevano revocato la potestà genitoriale a lui e alla moglie.

Le Iene, gli ospiti del 18 aprile

Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata de Le Iene ci sono gli Articolo 31, l’iconico duo formato da J-Ax e Dj Jad, che si è riunito in occasione del Festival di Sanremo 2023. In studio, al fianco di Belen Rodriguez, anche il consueto trio di comici composto da Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

