Mercante in fiera, Lavinia Abate nuova Gatta Nera: chi è l’erede di Ainette Il sito di Miss Italia ufficializza la partecipazione della reginetta 2022 allo show di Pino Insegno. Scopriamo di più su di lei.

Il suo nome in realtà era già stato rivelato in maniera ufficiosa, ma oggi è arriva la conferma ufficiale: Lavinia Abate sarà la nuova Gatta Nera nel gioco Il Mercante in Fiera, pronto a tornare in Rai con Pino Insegno alla conduzione. Ma vediamo qualche dettaglio in più su di lei e sulla sua nuova avventura televisiva.

Lavinia Abate nuova Gatta Nera: l’annuncio dal profilo ufficiale di Miss Italia

A dare l’annuncio ufficiale del ruolo di Gatta Nera di Lavinia Abate è stata proprio la pagina ufficiale di Miss Italia. Pino Insegno, infatti, tonerà con il gioco tanto amato dagli italiani a partire da lunedì 25 settembre, nell’access prime time di Rai 2. E come riporta la pagina ufficiale di Miss Italia: "Al fianco di Insegno, al suo debutto televisivo la romana Lavinia Abate, Miss Italia 2022, che vestirà i panni della Gatta Nera". Tutto è quindi pronto per la partenza!

Chi è Lavinia Abate: Miss Italia, insicurezze e sogno nel cassetto

Lavinia Abate, classe 2004, è una giovane modella romana che nel 2022 ha vinto il titolo di Miss Italia. Lavinia ha studiato danza per dodici anni e anche composizione, ha frequentato il liceo scientifico e tutt’ora fa la modella. La partecipazione a Miss Italia è arrivata dopo essere stata notata da Caterina Murino mentre era in vacanza, la quale le ha quindi consigliato l’iscrizione. Dopo essere diventata Miss Lazio, Lavinia ha dunque partecipato al contest nazionale Miss Italia ottenendo la vittoria e anche il titolo di Miss Eleganza.

Di recente Lavinia ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera parlando di alcune sui insicurezze che si porta dietro da tempo e di un particolare sogno nel cassetto. "Ho sempre avuto il complesso dell’altezza", ha rivelato la modella parlando di un ipotetico uomo ideale che, a detta sua, dovrebbe quanto meno essere più alto di lei (Lavinia è circa 176 cm). Ma l’altezza non è l’unico punto critico sottolineato da Lavinia che ha anche rivelato di essere molto critica con sé stessa e di aver portato il busto per quattro anni per un problema di scoliosi, periodo del quale lei stessa afferma: "Mi sentivo diversa, avevo paura del giudizio degli altri".

Vincere Miss Italia è stata una grandissima forma di riscatto per lei, e ora è pronta a immergersi nel mondo dello spettacolo. Lavinia, però, ha anche un altro sogno nel cassetto: diventare una cantautrice e, non a caso, durante il contest di Miss Italia Lavinia si è esibita proprio in un brano scritto da lei.

