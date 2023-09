Mercante in fiera sgancia la bomba: La nuova Gatta Nera è Miss Italia Finalmente i casting sono finiti, dopo la polemica su Ainette Stephens, e il rifiuto di proseguire con Candelaria Solorzano, abbiamo una vincitrice

Continuano le novità sulla ripresa del format de Il mercante in fiera, che tornerà sui nostri schermi il 25 settembre su Rai 2. Ovviamente l’argomento più spinoso resta quello della Gatta Nera, figura criticata già al tempo, dal momento che era stata associata ad una subrette dalle origini sudamericane. Ora Il casting della famosa figura torna a far parlare di sé. Dopo le polemiche nate dalle parole di Pino Insegno, colpevole di aver definito l’originale Gatta Ainette Stephens come troppo vecchia per riprendere il ruolo, scatenando il malcontento della diretta interessata, con una valanga di supporto social per la modella e la necessità di correre ai ripari chiedendo scusa da parte del conduttore, la questione si era apparentemente chiusa lì.

La prima scelta

Inizialmente si era diffusa la voce che a prendere il testimone della splendida Ainette sarebbe stata la giovane Candelaria Solorzano, alias Miss Latina Argentina 2013. Sembra però che di quel progetto non si sia fatto più niente, dal momento che hanno cominciato a circolare sul web video nei quali si vede la giovane Miss svolgere "Situazioni incompatibili con il ruolo che era stata chiamata a svolgere", facendo così partire con nuove polemiche l’infinita ricerca del nuovo volto del programma. Finalmente però abbiamo una vincitrice, e sembra convincere quasi tutti, vediamo di più.

La Nuova Gatta

Ormai le voci sono ufficiali, a vestire i panni della nuova Gatta, sarà l’attuale Miss Italia in carica: Lavinia Abate, che incoronata lo scorso dicembre trova ora una nuova occupazione, lei si era descritta così dopo la vittoria al contest di bellezza: "Sono una sognatrice, eppure non ci credevo, non avrei mai immaginato di sentire proprio il mio nome, fino all’ultimo ho preferito non illudermi, nella vita ho scelto di non crearmi mai aspettative", chissà che non abbia provato emozioni simili anche stavolta.

La Miss è giovanissima, solo 19 anni, di Roma, e pratica danza da quando ha 12 anni, senza contare che per 9 anni ha fatto parte del coro della celebre Accademia di Santa Cecilia, infatti attualmente studia composizione, e ama cantare e fare musica. Tutte abilità che le torneranno sicuramente utili nel ruolo che presto vestirà ne Il mercante in Fiera. Stando alle informazioni riportate sul sito di Miss Italia: "Dall’inizio degli anni 2000, da quando il Concorso è stato riservato esclusivamente alle ragazze maggiorenni, Lavinia è la seconda Miss Italia più giovane (18 anni e 10 mesi); più piccola di lei è stata eletta solo Maria Perrusi, Miss Italia 2009, che compì 18 anni proprio durante le finali di settembre".

