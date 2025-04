Tutto Quello Che Ho, Lavinia indaga su Kevin e prende una decisione choccante Oggi mercoledì 16 aprile 2025 va in onda la seconda puntata della nuova fiction con Vanessa Incontrada nei panni di Lavinia, che indaga sulla morte della figlia

Nuovo appuntamento con Tutto quello che ho. La nuova fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada torna in onda oggi mercoledì 16 aprile 2025. Dopo il buon debutto dalla scorsa settimana (16,4% di share con più di 2,7 milioni di spettatori e vittoria negli ascolti tv), la serie torna in onda con quella che sarà la seconda puntata. Cosa succederà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni dell’episodio in onda stasera.

Tutto quello che ho, le anticipazioni della seconda puntata

Nuovo appuntamento del mercoledì sera di Canale 5, Tutto quello che ho torna in onda questa sera. Nel primo episodio abbiamo conosciuto Lavinia, avvocato di successo sposata con il poliziotto Matteo. La coppia vive a Livorno e ha due figli: Camilla e Roberto. La primogenita, tuttavia, è uscita, non ha più fatto ritorno a casa ed è scomparsa nel nulla, venendo poi ritrovata senza vita in un campo di mais. Chi c’è dietro la sua morte? Il primo indiziato è il fidanzato Kevin.

I genitori decidono però di seguire piste completamente diverse: Matteo si fermerà alla prima ipotesi e si concentrerà sul rapporto tra la figlia e Kevin, mentre Lavinia proverà ad aprire il campo d’indagine. L’avvocato, infatti, non è convinta sotto molto aspetti riguardo la scomparsa di Camilla, è convinta che si celi un segreto e non si vuole fermare ai pregiudizi nei confronti del suo ex compagno. Decide così di dargli avvicinarsi al mondo del ragazzo, anche a costo di tradire la fiducia del marito. Così facendo si apriranno delle piste totalmente inaspettate verso una verità che sembra sempre più sconvolgente.

Il cast e quante puntate sono

Diretta Monica Vullo e Riccardo Mosca, la nuova miniserie Mediaset Tutto quello che ho è composta da quattro puntate e si concluderò il prossimo 30 aprile 2024, quando andrà in onda l’ultimo episodio. Nel cast troviamo Vanessa Incontrada nei panni di Lavinia Santovito e Marco Bonini a interpretare Matteo Santovito, ma anche Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre, Ibrahima Gueye, Edoardo Miulli, Filippo Brogi, Osas Imafidon, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo.

Quando e dove vedere Tutto quello che ho in tv e streaming (mercoledì 16 aprile 2025)

Tutto quello che ho va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito), dove saranno disponibili tutti gli episodi dopo la messa in onda.

