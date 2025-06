Laura 30 World Tour, Pausini punge Antonacci: "Sei uno str*nzetto". E poi sbotta: "Hanno detto boiate" Nella puntata del 14 giugno 2025, Pausini lancia un bellissimo messaggio contro la violenza sulle donne e poi si 'arrabbia' con Antonacci: cosa è successo

Laura Pausini torna in TV, in prima serata su Canale 5, con il Laura 30 World Tour, un concerto trasmesso sabato 14 giugno 2025, dove non mancano sorprese e tanti messaggi ai presenti, alcuni di grande rilevanza, anche se la cantante non li approfondisce tutti. Una serata diversa, senza dubbio, nel corso della quale la Pausini ripercorre 30 anni di carriera, tra successi del passato e brani più recenti. Ecco cosa è successo nella puntata del 14 giugno 2025 di Laura 30 World Tour.

Laura Pausini 30 World Tour, puntata 14 giugno 2025: cosa è successo

Dopo un’introduzione energica, dove Laura Pausini canta alcuni suoi celebri brani, tra i quali "Io canto", la protagonista della serata spiega cosa accadrà nel corso dell’attesissimo concerto, citando anche il successo ottenuto al Festival di Sanremo nel 1993: "Questa sera siamo qui per ripercorrere questi 30 anni di musica e di vita insieme. Se quel febbraio 1993 non mi aveste scelta, io non avrei potuto vivere e raccontare nulla di ciò che vivrete oggi. Vi racconterò cosa significa vivere dentro il nostro sogno, non è solo il mio. Io vorrei provare a farvi entrare profondamente nella mia vita, raccontarvi chi sono veramente". Dal pubblico una voce grida: "Lo sappiamo già". Laura Pausini, sorpresa, dice: "Lo sapete già? Sono molto felice di questo", e poi attacca gli hater: "Ormai sono tutti pronti a giudicarci sui social senza conoscere davvero la verità. A volte si sono dette delle grandi boiate su di me, ma quello che sono davvero è tutto qui, questa sera, su questo palco, con voi".

Poi affronta un altro tema importante: "Forse non condividerete tutto quello che vi racconterò, tutto quello in cui credo, perché forse vi farò vedere qualcosa che è solo un pensiero mio, ed è giusto così. Anche il mio ultimo disco, Anime parallele, è dedicato a noi che viviamo sulle stesse strade ma che abbiamo idee, sogni e prospettive diverse, non siamo tutti uguali. La cosa difficile è saperci rispettare e comprendere: sempre più difficile oggi, ma non è impossibile. Se lo vogliamo tutti, se vogliamo vivere in pace… che parola difficile eh?". Subito dopo racconta in che modo ha scelto di ricambiare l’affetto del pubblico da quel lontano 1993: "E io, fin da quando ho vinto Sanremo 30 anni fa, ho capito che l’unico modo che conoscevo per ringraziarvi era dimostrarvi la mia sincerità, senza nascondere nulla di me".

Quella che ascoltiamo dopo non è la prima canzone, ma è certamente tra le più importanti, e il motivo lo spiega Laura Pausini: "Parto dal ricordo più personale, quando nel 2010 mi sono fermata perché volevo diventare mamma, ma non era facile per me. In quel periodo ho conosciuto tante coppie che volevano diventare genitori e che erano in difficoltà come me. Quando stavo per arrendermi, abbiamo scritto una canzone per darmi forza, coraggio, una canzone che è un ipotetico dialogo con il figlio che si desidera. ho portato con me. Proprio mentre cantavo questa canzone, inaspettatamente ho scoperto di essere incinta. La dedico a tutti voi, a coloro che vogliono diventare genitori, sperando che vi porti la mia stessa fortuna". La canzone è "Celeste".

Poi racconta di quando la figlia Paola le ha chiesto perché lei e Paolo Carta non fossero sposati al tempo: "Fin dal primo momento io e Paolo sapevamo che non avevamo bisogno di un documento per documentare che il nostro amore era vero. Poi un giorno, la nostra Paola, quando aveva 4 o 5 anni, è venuta da me per dirmi ‘Io voglio sapere perché non siete sposati’ E lì le ho detto la verità, un bambino è in grado e si merita di sapere la verità. Io le ho detto che io e Paolo avremmo voluto che fosse lei a portarci gli anelli, a sposarci, e quindi volevamo aspettare che fosse più grande. In quel momento, 18 anni fa, non era possibile per tutte le coppie che si amavano firmare un documento uguale e questo per me era così fastidioso, assurdo… Quindi mi ero detta che finché questo documento non può essere firmato da tutti, non mi sposo. Per fortuna le cose sono cambiate… Cosa è successo? Che a me piace molto fare le sorprese, quindi di nascosto da tutti vi faccio vedere cosa ho combinato".

Subito dopo compare un filmato con l’inattesa proposta di matrimonio: vediamo lei chiedere al fidanzato di sposarla inginocchiandosi davanti a lui. La Pausini commenta il video: "Questa è Carramba! Che sorpresa!" e poi canta una canzone mentre guarda passare sullo schermo le immagini del matrimonio ed è un po’ come se stesse rinnovando le sue promesse a lui fatte in quella occasione. Prima di chiudere il momento, fa la battuta: "Io non so se tutti conoscete il cognome di mio marito, però vi basterà sapere che mi sono incartata!". Il marito di Laura Pausini si chiama Paolo Carta ed è il suo chitarrista.

Non manca una bella sorpresa per la cantante, e a fargliela è Biagio Antonacci, suo grande amico e collega con il quale canta "Tra te e il mare", mentre si urlano "I love you" e si abbracciano, con lei che all’orecchio gli sussurra "Grazie". "Mi sei mancata tanto", le dice durante la performance, e lei, una volta finito il brano, si ‘arrabbia’ con lui: "Che sorpresa! E che st*onzetto! Perché gli ho detto di venire a vedermi a Milano ma diceva di essere in promozione". Ma poi lo saluta dicendo "Mio fratello, Biagio Antonacci!". Pace fatta, prima di subito. Arriva un altro momento speciale per la cantante, che presenta un brano cantato con la figlia Paola: "Questa canzone è molto speciale per me, perché l’ho cantata insieme a mia figlia Paola, che stasera non c’è… ma ho registrato la sua voce. La canzone sorpresa di questa sera è ‘Dimora naturale’". Dopo aver cantato ‘Simili’, presente nella colonna sonora della fiction Rai "Braccialetti Rossi", dice: "Se siamo simili, dobbiamo proteggerci e non dividerci!"

Tra una canzone e l’altra, un momento contro la violenza sulle donne, dove canta "Io sì" indossando proprio un vestito rosso e a fine esibizione stringe le mani alle due donne vestite di rosso che hanno ballato sul palco con lei: "Lascio sempre che l’applauso sia lungo perché sappiamo benissimo che non è per noi, e ci uniamo a voi per salutare tutte le donne che purtroppo non ci sono più. Questa canzone è nata per un destino diverso, ma è dedicata alle persone che non si sentono viste. Questo brano ha portato un messaggio importante, noi facciamo tutte le sere il gesto per chiedere aiuto contro la violenza sulle donne. Ve lo mostriamo perché pensiamo che sia molto importante impararlo, sia per chi vuole chiedere aiuto, sia per chi lo dovrebbe riconoscere. Noi pensiamo che questo sia un problema che possiamo risolvere solamente stando insieme, stando uniti. Qui ci sono anche tante bambine ed è proprio a loro che vorrei dire ‘la vostra vita merita di essere vissuta senza paura, violenza, vergogna, solo con tanto e vero amore’".

