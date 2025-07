Laura Pausini canta Grignani, ma lui si arrabbia: botta e risposta social su 'La mia storia tra le dita' La cantante annuncia la sua nuova cover, ma Gianluca Grignani polemizza su Instagram: “Non sono stato nemmeno citato”. Poi arriva la replica della Pausini.

Non c’è pace per Laura Pausini, che continua – suo malgrado – a finire invischiata in polveroni social poco piacevoli. Dopo il tam tam esploso sulla presunta lite con l’amica Alessia Marcuzzi (QUI i dettagli), la cantante di Faenza si è trovata ieri pomeriggio coinvolta in un botta e risposta via Instagram con Gianluca Grignani, che l’ha accusata di aver cancellato alcuni commenti in cui sottolineava di non essere stato citato nel lancio del prossimo singolo della Pausini, La Mia Storia Tra le Dita/Mi Historia Entre Tus Dedos, cover dell’iconico brano di Grignani. Ecco cosa è successo.

Laura Pausini annuncia la cover di La mia storia tra le dita, Grignani protesta

Reduce dalla sua spettacolare esibizione insieme a Robbie Williams alla cerimonia di chiusura del Mondiale per Club 2025, Laura Pausini ha colto un momento di grande visibilità internazionale per annunciare ufficialmente il suo nuovo progetto discografico. Nella serata di ieri, 16 luglio, attraverso i suoi canali social ha svelato che il 12 settembre pubblicherà La Mia Storia Tra le Dita/Mi Historia Entre Tus Dedos. La canzone è stata scritta da Gianluca Grignani nel 1994 come hit del suo primo album Destinazione Paradiso. Con il tempo è poi diventata un brano generazionale, tanto da guadagnarsi numerose cover, tra cui appunto quella in uscita della Pausini.

Tuttavia, poche ore dopo l’annuncio della cantante, è stato proprio Gianluca Grignani a intervenire con una Instagram Story che ha fatto divampare la polemica. L’artista milanese ha espresso il suo disappunto per non essere stato citato nel post di lancio della Pausini, sostenendo anche che i suoi commenti sarebbero stati eliminati dal post dell’artista.

Gianluca Grignani: "Il mio commento è stato cancellato"

In una storia condivisa con i suoi follower, Grignani ha affermato: "Il testo che vedrete nella storia successiva, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del ‘suo nuovo singolo’. Purtroppo tale commento mi è stato ripetutamente cancellato!".

Subito dopo ha riportato integralmente il messaggio che sostiene sia stato cancellato:

"Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita […] è una cover… di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io […]. Ci tenevo a ricordarlo… lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, ma soprattutto a te. Ti abbraccio".

Un intervento che, pur nei toni affettuosi, ha sollevato l’attenzione dei fan ed è arrivato subito alle orecchie di Laura Pausini, che intorno alla mezzanotte di ieri ha deciso di intervenire in prima persona per chiarire la vicenda.

La risposta della Pausini: "Sai che ti canto da sempre"

Laura Pausini ha replicato poco dopo, sempre attraverso una Instagram Story, cercando di rassicurare Grignani: "Anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest’anno. Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice". Ha poi aggiunto che il post condiviso è solo l’inizio di una strategia promozionale pensata per accompagnare l’uscita del brano:

"Sai anche che quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo, la mia inizia con l’annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà. […] Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me. Un bacio grande".

