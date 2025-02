La Volta Buona, gelo (e veleni) tra i genitori di Giorgia. Balivo allibita dopo la battuta della madre: cos'ha detto Oggi dalla Balivo si sono alternati nei commenti il papà Giulio Todrani e la madre della cantante. Entrambi delusi per il piazzamento della figlia, hanno finito anche per litigare.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Oggi a La Volta Buona si è discusso (anche) della clamorosa sconfitta di Giorgia a Sanremo. Il pubblico si aspettava una vittoria, o quantomeno un podio. Ma la cantante è finita fuori dai primi cinque, lasciandosi andare anche a un pianto dopo un bellissimo omaggio dell’Ariston. In studio dalla Balivo ne hanno parlato i genitori, cioè il padre Giulio Todrani (ormai presenza fissa) e l’ex moglie Elsa Giordano. Entrambi delusissimi dall’esito del Festival, hanno finito però per bisticciare davanti alle telecamere rifilandosi una serie di stoccate a vicenda. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

La Volta Buona, il commento dei genitori di Giorgia su Sanremo

Da una parte il padre di Giorgia, Giulio Todrani, anche lui cantante. Dall’altra la madre, collegata con Caterina Balivo dal salotto di casa sua. Hanno commentato a turno l’esito spiacevole dell’ultimo Sanremo, in cui la figlia si è piazzata sesta (contro ogni pronostico). "Giorgia non deve dimostrare niente", ha commentato per primo Giulio, "ha già dimostrato tutto. Mi è dispiaciuto molto vederla piangere, mi ha molto ferito quello…io non ricordo Giorgia piangere così da quando era bambina".

Anche la madre di Giorgia, Elsa Giordano, ha espresso parecchio rammarico. "L’ho vissuta malissimo", ha detto la donna, "perché mi è dispiaciuto molto, anche vedere Giorgia che piangeva…È difficile vederla piangere, perché come tutti noi in famiglia, tutte noi donne, non piangiamo facilmente. Quindi vederla piangere mi ha toccato proprio il cuore". Ma l’indignazione per la sconfitta di Giorgia, purtroppo, è stata l’unica cosa su cui i genitori della cantante si sono detti d’accordo. E infatti c’è voluto poco, perché iniziassero a battibeccare (anche se i toni, va detto, sono rimasti sempre civili).

Il botta e risposta (velenoso) tra i genitori di Giulio Todrani e l’ex moglie (mamma di Giorgia)

Il primo a stuzzicare è stato Giulio Todrani, che ha voluto sottolineare con una stoccata la natura del suo rapporto con l’ex moglie: "Non siamo separati, siamo divorziati". Poi il cantante ha accusato Elsa di essere una "criticona", anche se non è riuscito a destabilizzarla più di tanto. E infatti lei ha subito replicato (con altrettanto veleno). "Essere moglie di un’artista è stata una cosa molto difficile", ha detto la madre di Giorgia, riferendosi agli anni in cui ancora stava insieme all’ex. "Invece la parte di Giorgia (cioè essere sua madre, ndr) è stata tutta in discesa, tutta gradevole e gratificante. E non è mancato un apprezzamento ‘en passant sul compagno di Giorgia, Emanuel Lo: "Emanuel è un ragazzo stupendo", ha aggiunto Elsa, "sono veramente orgogliosa di essere sua suocera".

Intanto in studio, a La Volta Buona, si è continuato a discutere del "caso Giorgia", con i genitori della cantante che ogni tanto hanno provato a inserirsi nel discorso. Giulio Todrani ha fatto una gaffe sul divorzio, non riuscendo a ricordare la data esatta della separazione dalla moglie. E allora lei, piccata, è intervenuta a gamba tesa: si sono separati nel ’96, ma poi lui è tornato a casa fino al 2000 (tradotto, non è riuscito a resistere a lungo lontano da lei). E infine è stata Elsa, con una frecciata da manuale, a chiudere il battibecco citando l’incipit di un libro scritto da lei. "Inizia così", ha concluso, "‘Quanto mi piacerebbe partecipare al tuo funerale’". Gelo in studio e incredulità negli occhi dell’ex marito. Per non parlare della reazione della padrona di casa, Caterina Balivo.

