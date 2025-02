Chiara Ferragni offesa a Sanremo, Fedez perde la testa: reazione choc e video virale Sul web sta circolando da diverse ore il video che ritrae la risposta del rapper ad alcuni insulti rivolti all’ex moglie all’esterno di una discoteca.

Anche la 75esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente giunta al termine, ma dei suoi protagonisti senza dubbio si continuerà a parlare ancora per molto. Un esempio di questo è proprio Fedez che, dopo aver conquistato il quarto posto sul palco dell’Ariston con il brano Battito, è tornato al centro del gossip per un video che sul web è diventato virale in pochissimo tempo. Il filmato in questione ritrae Fedez, all’esterno di una discoteca, che sentendo pesanti offese nei confronti dell’ex moglie Chiara Ferragni reagisce senza pensarci due volte: ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni, offese fuori da un locale: Fedez reagisce male

"Fedez insultato per strada a Sanremo reagisce alle offese. Il bodyguard prova a trattenerlo in qualche modo", si legge nella didascalia di un video diventato virale sui social nelle ultime ore. Il filmato in questione ritrae proprio la reazione del rapper che si rivolge in maniera molto arrabbiata a qualcuno ma, trattenuto dal bodyguard, continua poi a camminare per la sua strada. Ma la vera domanda è: cosa ha potuto scatenare una tale reazione da parte di Fedez?

A rispondere a questo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, pubblicando il video sul proprio profilo social, ha aggiunto: "Il video è stato fatto fuori dalla discoteca Morgana a Sanremo. Ore 04:00 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito. Questa è la cronaca. Questo è il sistema innescato che non si può più fermare".

Sanremo, Fedez difende Chiara Ferragni dalle pesanti offese

La reazione di Fedez diventerebbe dunque comprensibile laddove, come raccontato, il rapper avesse realmente sentito alcuni pesanti insulti contro Chiara Ferragni. D’altronde, per quanto tra i due vi sia stata (o vi sia tuttora) tensione, come lo stesso rapper ha più volte sottolineato, l’influencer rimane una delle donne più importanti della sua vita e, soprattutto, la madre dei suoi figli, Leone e Vittoria. Il fatto che lui abbia dunque reagito in maniera così forte ad insulti rivolti proprio a Chiara è più che comprensibile.

Purtroppo, le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona che ha rivelato pubblicamente il presunto tradimento di Chiara Ferragni con Achille Lauro, ha regalato ulteriore pane per i denti di chi non ha mai apprezzato l’influencer, che automaticamente si è ritrovato ad avere ulteriore materiale sul quale giocare per offendere Chiara e tutto ciò che è legato a lei. Fedez, dopo giorni e giorni nel mirino del gossip e una settimana di forte tensione al Festival, alle ennesime provocazioni ha quindi sbottato perle strade di Sanremo.

