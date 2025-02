Sanremo 2025, Kekko dei Modà si sfoga: “Noi sconfitti e con le ossa rotte”, perché è affranto dopo il Festival Il frontman del gruppo ha commentato sui social la partecipazione al Festival. Tanta delusione per il piazzamento ma anche rabbia nei confronti degli haters. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si è chiuso il sipario su un altro Sanremo. Qualcuno ha trionfato, altri hanno arrancato, e qualcuno ha floppato clamorosamente. E poi c’è stato chi, come il frontman dei ModàKekko Silvestre, è uscito da questa esperienza con un mix di ossa rotte (letteralmente) e amarezza da vendere. Il cantante ne ha parlato di recente sui social, condividendo con la sua fanbase tutta la delusione per la brutta piega che ha preso Sanremo 2025. Ma dalle parole di Kekko è emersa anche un’accusa (pesantissima) che non è passata inosservata. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Sanremo 2025, lo sfogo e le accuse di Kekko Silvestre

Nessuno lo ricorderà come il Sanremo dei Modà. Un po’ per l’incredibile sfortuna, perché il frontman del gruppo, Kekko Silvestre, si è fatto male a una costola cadendo dalle scale (ancora prima che iniziasse la gara). E un po’ perché il pezzo cantato all’Ariston non ha brillato, portando a un piazzamento finale amarissimo: solo 22° posto. Ma invece di subire in silenzio questa brutta disfatta, oggi Kekko ha preferito tracciare un bilancio in pubblico, via social, per mettere nero su bianco tutto ciò che non ha funzionato.

Così è iniziato lo sfogo del cantante. "È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera", ha esordito l’artista, "ma arrivare a Sanremo con un San Siro soldout e mollare alla prima difficoltà, sarebbe stato davvero poco rispettoso nei confronti di tutte quelle persone che ci stavano aspettando". Nonostante l’infortunio, e il dolore, i Modà hanno quindi scelto di andare fino in fondo. Con conseguenze non esattamente positive. "Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi", ha proseguito Kekko, "e ovviamente siamo molto amareggiati".

Non ha aiutato il piazzamento oltre la ventesima posizione, per un gruppo che in passato ha sfiorato la vittoria a Sanremo (più di una volta). Ma quello che Kekko ha voluto rimarcare, con il suo intervento social, non ha nulla a che vedere con la delusione per una classifica mediocre. Perché "la sconfitta", ha aggiunto Silvestre, "essendo una gara la accettiamo, ma non accetto invece di farmi umiliare davanti al nostro pubblico, come se fossimo i nemici di qualcuno per motivi che nemmeno conosciamo. Ma la vita è anche questo". Se non altro ora la band può voltare definitivamente pagina. "Ora pensiamo al futuro", conclude Kekko, "e al nostro prossimo viaggio: il tour. Prima fermata San Siro".

