In occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, Rai 1 ha dedicato una serie di iniziative al celebre scrittore, noto soprattutto per aver dato forma e sostanza ai libri incentrati sul commissario Montalbano, tra cui uno speciale di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, prodotto da Caterina Del Papa, diretto da Gabriele Cipollitti e condotto da Alberto Angela, il cui titolo è "La Sicilia di Montalbano". La produzione, che ha già visto la luce in tv lo scorso marzo, andrà in onda prossimamente in prima serata su Rai 1 e si propone di portarci nei luoghi che hanno ispirato la serie attraverso un viaggio tra Scicli, Ragusa Ibla, Modica, la Fornace Penna, la Scala dei Turchi, Donnafugata, Marzamemi e la Valle dei Templi, incontrando anche il cast della fiction lungo il percorso. Insomma, un evento imperdibile, quello facente parte dell’iniziativa Camilleri100, per gli appassionati dello scrittore, di Alberto Angela e il suo Ulisse e delle storie di Montalbano.

Alberto Angela su Rai 1 con Ulisse: La Sicilia di Montalbano per Camilleri

Come vi abbiamo accennato, per il centenario di Andrea Camilleri Alberto Angela ha in serbo una sorpresa che va oltre l’immaginazione. Questo viaggio per la Sicilia, infatti, non mostrerà solo i luoghi simbolo della serie tv con protagonista Luca Zingaretti nei panni del commissario Montalbano, ma ci permetterà di incontrare anche alcuni attori del cast che ha reso grande la produzione televisiva. Tra questi, Angelo Russo (Catarella), Peppino Mazzotta (ispettore Fazio) e Cesare Bocci (Mimì Augello). Non mancherà infine lo stesso Zingaretti, pronto a sorprendere il pubblico che da anni lo segue con passione nelle prime serate di Rai 1. Nello speciale, gli interpreti raccontano aneddoti, retroscena ed eventi particolarmente significativi che si sono verificati durante questi 15 anni di riprese che hanno dato vita a ben 37 puntate di azione, chiacchiere, monologhi e momenti difficili. A completare l’omaggio, l’augurio del cast di un possibile ritorno del commissario sul piccolo schermo.

Non solo il personaggio rivive con i suoi attori e i suoi luoghi iconici: in Ulisse – La Sicilia di Montalbano c’è molto di più. D’altronde lo speciale è volto a celebrare Camilleri, nato a Porto Empedocle (in provincia di Agrigento), e per questo, oltre alle testimonianze della nipote Arianna Mortelliti e dell’editore Antonio Sellerio, non può mancare uno spazio dedicato alla cucina siciliana con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che presenta dolci tradizionali come cassate e cannoli.

Camilleri100, le altre iniziative in programma

Per il centenario di Andrea Camilleri, c’è in programma la realizzazione di un documentario sullo scrittore a cura di Francesco Zippel, autore del recente Gian Maria Volonté. L’uomo dai mille volti presentato con grande successo alla Mostra del cinema di Venezia 2024. Su Rai Play e Rai Cultura, invece, si possono trovare alcune interviste video dello scrittore siciliano che in Rai (televisione e radio) ha lavorato a lungo in veste di programmista, autore, regista.

Su Rai Due il 5 gennaio 2025 è andato in onda il TG Dossier, a cura di Francesco Vitale e firmato da Adriana Pannitteri, intitolato Camilleri sono… Infine, ricordiamo che lo speciale La Sicilia di Montalbano era già stato trasmesso in prima serata su Rai Uno lo scorso 17 febbraio e che presto tornerà sul piccolo schermo, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai, per entusiasmare nuovamente chi ama lo scrittore e il suo Montalbano: quindi, a chi se lo fosse perso la prima volta consigliamo di non perdersi questa opportunità.

