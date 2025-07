Luca Zingaretti smaschera la moglie di un famoso politico, furia in aeroporto: "Vergognatevi” L'attore de Il Commissario Montalbano registra un video in aeroporto e fa una denuncia sorprendente: ecco cosa è successo

Partenza con denuncia social per Luca Zingaretti. L’attore romano, protagonista della serie cult Il Commissario Montalbano, questa mattina ha messo da parte la sua consueta ritrosia ad apparire sui social con aspetti della sua vita privata, sorprendendo tutti con un video-denuncia riguardo a uno spiacevole episodio avvenuto all’aeroporto di Fiumicino.

La denuncia di Luca Zingaretti contro la moglie di un noto politico: "Vergogna"

Il marito di Luisa Ranieri era in partenza da Fiumicino, ma prima di imbarcarsi ha deciso di collegarsi sui social per registrare una storia Instagram sorprendente. Questo il suo racconto: "Oggi a Fiumicino, quando depositavo il bagaglio, ho assistito a una scena… C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva ‘prego, prego’."

"Ma non vi vergognate? Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi."

Zingaretti non ha svelato l’identità della donna protagonista del suo racconto, né quella del marito famoso. Ma è fuori discussione che la sua indignazione abbia raccolto consensi trasversali.

Zingaretti e il futuro de Il Commissario Montalbano

Nelle scorse settimane, il nome di Zingaretti è tornato al centro del gossip televisivo per l’ipotesi di un nuovo capitolo della saga de Il Commissario Montalbano. Al momento, infatti, il finale aperto della serie sul commissario siciliano creato dalla penna di Andrea Camilleri ha lasciato i fan in sospeso. Si è parlato con insistenza di una possibile trasposizione televisiva dell’ultimo romanzo di Camilleri, Riccardino, uscito postumo nel 2020. Zingaretti, però, si è smarcato dal progetto, dichiarando pubblicamente di considerare conclusa la sua esperienza nella serie. I fan di Montalbano potranno comunque consolarsi (almeno in parte) a partire da settembre 2025: Rai 1 ha infatti deciso di celebrare il centenario di Andrea Camilleri riproponendo una selezione di episodi della serie nell’autunno 2025.

