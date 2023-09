La Ragazza e l'Ufficiale, le anticipazioni delle puntate di stasera Ritorna l'appuntamento con l'apprezzato show televisivo turco sul tormentato rapporto tra Seyt e Sura: stasera su Canale 5 vanno in onda tre episodi, a partire dalle 21.50

Fonte: Instagram @mediasetinfinity

Questa sera su Canale 5, a partire dalle 21.50, vanno in scena tre episodi dell’appassionante e sorprendente saga amorosa turca La Ragazza e l’Ufficiale. Tre gli episodi in programma, il 41, il 42 e il 43. Il serial televisivo ripercorre la trama dei romanzi della scrittrice Nermin Bezmen Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, editi nel 1992 e nel 1993 sulla base dei racconti del nonno dell’autrice. La trama è legata proprio alle vicende amorose di Kurt, figlio maggiore di una famiglia turca residente in Crimea e che è diventato uno dei più apprezzati ufficiali dello zar russo. Nella serie tv si intrecciano le vicende amorose del militare con una ragazza figlia della nobiltà.

Le anticipazioni de La Ragazza e l’Ufficiale del 10 settembre

Nelle puntate in onda stasera in tv su Canale 5 si fanno sempre più complicate le storie d’amore tra i protagonisti del serial turco: Sura e Seyt, che sembrano destinati a un felice futuro insieme, sono invece sempre più lontani, con lui che prova a farsi una vita insieme a Murka, mentre lei è a un passo da diventare la moglie di Petro. Gli episodi di oggi raccontano infatti di Sura che fatica ad accettare di diventare la moglie di Petro. Intanto Seyt vorrebbe approfondire il rapporto con Murka, anche se la madre di lei è contraria a questa unione. L’ufficiale, poi, scopre del fidanzamento tra Sura e Petro e la notizia comincia a destabilizzare la sua vita e le sue sicurezze: Petro, comunque, si dichiara ufficialmente a Sura chiedendola in moglie con un’esibizione di alcuni violinisti e regalandole un favoloso anello di smeraldi. La ragazza, pur con molti dubbi, decide comunque di accettare la proposta. Nel frattempo, però, Murka capisce che tra il suo amato e Sura c’è una grande intesa, capendo che non potrà mai riuscire a competere con la rivale in amore.

Dove e quando vedere La Ragazza e l’Ufficiale

Questa sera in tv su Canale 5 vanno in onda tre puntate dell’apprezzata serie tv turca La Ragazza e l’Ufficiale. Trasmessa per la prima volta in televisione in Turchia nel 2014, quest’anno è sbarcata in Italia trovando un’accoglienza più che positiva nel pubblico. Il protagonista del serial è Kurt Seyit, interpretato da Kivanç Tatlitug. Alexandra, la nobile russa che si innamora di lui, è invece Farah Zeynep Abdullah, mentre Fahruye Evcen interpreta Murka. Stasera, a partire dalle 21.50, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity saranno trasmessi tre episodi, il 41, il 42 e il 43.

