Like a Star, Amedeus: programma e giudici top per risollevare gli ascolti Nonostante l'entusiasmo iniziale, il debutto su Nove ha registrato ascolti modesti e uno share deludente. Tuttavia la formula innovativa può riservare sorprese

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Amadeus torna questa sera con "Like a Star", un talent show che promette di far brillare le stelle nascoste. Il programma, trasmesso su Nove, si propone di trasformare persone comuni in icone musicali, offrendo loro l’opportunità di esibirsi nei panni dei loro idoli.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, il debutto del programma ha registrato ascolti modesti, con 473.000 spettatori e il 2,4% di share. Tuttavia, la formula innovativa e la presenza di Amadeus potrebbero riservare sorprese nelle prossime puntate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come sarà il futuro di "Like a Star"? Con la guida di Amadeus e una giuria competente, il programma ha le carte in regola per crescere e conquistare una fetta di pubblico affezionato. Ci riuscirà? I dettagli nel Video!

Potrebbe interessarti anche