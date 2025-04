L'Eredità, quanto guadagnano i concorrenti e le Professoresse del game show di Marco Liorni Il pubblico e i giocatori del programma percepiscono un gettone di presenza, una sorta di rimborso spese per ogni puntata in cui sono presenti.

Milioni di telespettatori ogni sera guardano la puntata de L’Eredità. Il longevo game show di Rai 1 non accenna a passare di moda e continua a tenere banco e compagnia al pubblico televisivo, e a scatenare diverse polemiche sui social, dove gli utenti provano a indovinare la parola finale dell’ormai famosa Ghigliottina. Il programma, negli anni, è passato di conduttore in conduttore, sin dal suo debutto nel lontano 2002: prima Amadeus, poi Carlo Conti, Fabrizio Frizzi, fino al 2018 con Flavio Insinna, e infine il passaggio nelle mani di Marco Liorni.

Tantissime le richieste da parte di chi vorrebbe partecipare al gioco, e tentare di accaparrarsi il montepremi finale che, a seconda della bravura e della fortuna dei giocatori, può essere di poche migliaia di euro, fino a 200mila e oltre. Chi riesce ad accedere alle selezione, e poi ad arrivare fino al match finale della Ghigliottina, può sperare di vincere il premio, ma in molti si chiedono quanto guadagnino i concorrenti per essere presenti un studio puntata dopo puntata, dato che alcuni di loro, vanno avanti nel gioco anche per diverse settimane.

Quanto guadagnano i concorrenti de L’Eredità: rimborso spese, vitto e alloggio

L’Eredità è un programma di successo che va avanti nel preserale di Rai 1 da oltre 20 anni. Tante le figure presenti oltra al conduttore: pubblico, concorrenti, produzione, regia e tutti il team tecnico. Come praticamente tutte le trasmissione con un pubblico fisso, ed esattamente come accade per Affari Tuoi, anche L’Eredità dovrebbe elargire a coloro che ogni giorno sono in studio ad applaudire i concorrenti un gettone di presenza, una sorta di rimborso spese pari a 50 euro in gettoni d’oro, cifra a cui poi vanno tolte le dovute detrazioni, tanto che poi risulterebbe inferiore a quella nominale.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, il discorso non dovrebbe cambiare: anche per loro pare sia previsto un compenso di 50 euro a puntata, un rimborso che permette a ciascuno di loro di allontanarsi dal lavoro per partecipare a L’Eredità. Inoltre, per tutti i giocatori, la Rai si occupa di garantire loro l’alloggio per tutto il tempo in cui dovranno partecipare al format, ospitandoli gratuitamente in hotel e residence della Capitale.

Quanto guadagnano le Professoresse de L’Eredità

A L’Eredità sono presenti anche le ormai famosissime Professoresse, Linda Pani e Greta Zuccarello, protagoniste di stacchetti e di alcuni giochi durante la puntata, come quello dei ‘Paroloni’. Il loro compenso è nettamente superiore di quello di concorrenti e pubblico, e infatti pare percepiscano mille euro a puntata, circa 20mila euro al mese. Una cifra che scatenò una polemica sui social. Su X, diversi utenti commentarono negativamente: "L’eredità, il programma Rai, le professoressa pagate a 1000€ a puntata, 20 mila € al mese. Non so se indignarmi oppure ridere per non piangere. Meno male che paghiamo, almeno queste ‘professoresse’. Chissà cosa ne pensa la Prof. che va a scuola per 5 h al di".

