L’Eredità, Gabriele sfata la maledizione: mega vincita e ovazione social (miracolosa). Quanto ha incassato Cosa è successo nella puntata di giovedì 20 marzo del game show preserale di Marco Liorni, finita in un grande brindisi

Si brinda e si festeggia nel finale della puntata di giovedì 20 marzo de L’Eredità, in cui il campione Gabriele, arrivato alla sua seconda Ghigliottina consecutiva conquista una vincita di ben 75mila euro. Scopriamo cosa è successo e qual era la parola d’oro di questa serata fortunata.

L’Eredità puntata 20 marzo 2025 cosa successo

A giocare nella puntata di giovedì 20 marzo del game show preserale di Rai Uno condotto da Marco Liorni e a sfidare il campione in carica Gabriele, ci sono: Bianca, della provincia di Arezzo, cameriera, poi Sofia, laureanda in ingegneria meccanica arrivata ieri ai 100 secondi e battuta da Gabriele, Poi ci sono: Filippo, concorrente esordiente da Treviso e studente in Scienze Motorie, Francesca, Alessio energy manager e infine Asia da Tolentino in provincia di Ancona, studentessa in scienza dell’educazione primaria e futura insegnante.

Al rush finale del Triello arrivano Sophia (dopo ben tre sfide), Gabriele e Francesca che si ferma qui. Ai 100 secondi, come nella puntata di mercoledì sera, arrivano Sophia e Gabriele. Ad avere la meglio e arrivare alla Ghigliottina è il campione in carica Gabriele, che prova a portarsi a casa un sostanzioso gruzzolo di ben 150mila euro. Alla fine della serie di scelte delle parole indizio, il montepremi è rimasto molto sostanzioso: 75mila euro. Le parole da collegare con la soluzione finale sono: ‘Angolo’, ‘Materiali’, ‘Brutta’, ‘Anatomia’, ‘Impero’. La parola scelta dal canpione in carica è "Caduta", e Marco Liorni osserva: "Se rimasto lì in meditazione e poi all’improvviso rapidamente hai scritto la risposta. Hai avuto un’illuminazione?". "In realtà non avevo niente fino alla fine e poi tutto a un tratto mi è arrivata l’illuminazione, spero la parola buona", risponde Gabriele. Senza tirarla troppo per le lunghe, ascoltate le spiegazioni del giovane concorrente che si incastrano tutte perfettamente con i vari termini indizio, Liorni dà la buona notizia: Gabriele ha scritto la parola giusta sul suo cartellino e si porta a casa una grande vincita.

Le reazioni social alla vincita di Gabriele

Anche tra gli utenti che seguono la puntata de L’Eredità sui social, commentando il gioco in tempo reale, alla fine della Ghigliottina, si festeggia e si esulta per il giovane campione, la cui vittoria, secondo la maggior parte degli utenti che twittano su X, è meritata. Una sorta di piccolo ‘miracolo’ del web, poiché in genere le vincite importanti sono sempre accompagnate da polemiche del popolo dei social, che invece stavolta è tutto dalla parte del concorrente. Tra i commenti, tutti entusiasti, che si leggono sull’hastagh #leredità, eccone alcuni: "Tutti contenti stasera per la vittoria di Gabriele", "Evviva Gabriele"m "L’ha presaaaa! Bravissimo Gabriele!", "Bravo Gabriele, te lo meriti!", Grande intelligente e umile Gabriele. Meritatissima questa vittoria", "L’entusiasmo che dimostra non ha prezzo!! Bravo". Infine, c’è anche qualcuno che esulta per la vincita in generale, poiché da qualche tempo l’Eredità non regalava puntate a lieto fine: "Finalmente una vittoria, era ora"

