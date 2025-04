Affari Tuoi, quanto guadagnano i pacchisti in ogni puntata e il cachet di Thanat e Lupo Concorrenti, figuranti, pubblico e opinionisti del game show di Rai 1 pare percepiscano un gettone per la loro presenza in studio: ecco a quanto ammonta.

Una stagione da record quella di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Gli ascolti del game show preserale di Rai 1, puntata dopo puntata, sono saliti sempre più in alto, oltrepassando i già mitici risultati ottenuti da Amadeus, e sfiorando il 28% di share con oltre sei milioni di telespettatori incollati allo schermo. Il gioco dei pacchi, seguitissimo ogni sera, è anche molto ambito da parte dei concorrenti che scrivono alle selezioni a flotte pur di partecipare. Tra le tante curiosità del pubblico su questa trasmissione, c’è quella di chi si chiede quanto guadagnino i pacchisti selezionati per essere presenti in trasmissione ogni sera, ossia quando non giocano direttamente per vincere il montepremi, ma restano fermi dietro al bancone, pacco alla mano. Guadagnano qualcosa per star lì, oppure no? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagnano i pacchisti di Affari Tuoi: niente cifre da capogiro

Quando la propria regione viene selezionata la possibilità di vincere montepremi sostanziosi, fino a 300mila euro, è chiara a tutti. Ma quanto guadagnano i pacchisti di Affari Tuoi quando non sono direttamente coinvolti nel gioco come concorrenti? Secondo alcune indiscrezioni in rete, come su Leggo, tutti i partecipanti percepirebbero un gettone di presenza, una sorta di rimborso spese pari a 50 euro a puntata, erogato in gettoni d’oro. A questa cifra, però, vanno detratte le dovute detrazioni, tanto che poi risulterebbe inferiore a quella nominale. Infine, pare anche che la produzione si faccia carico di tutte le spese di vitto e alloggio, ospitando i partecipanti che arrivano da tutta Italia in vari hotel della Capitale a costo zero.

Thanat e Lupo: quanto guadagnano i due opinionisti di Affari Tuoi

Non solo i pacchisti di Affari Tuoi, ma anche pubblico, opinionisti e figuranti in generale pare percepiscano un ‘cachet’. O meglio, anche a loro il game show di Rai 1 offrirebbe un rimborso spese per la presenza in studio. Tra questi, ovviamente, ci sono i due famosi opinionisti diventati simbolo del programma, gli esperti che elargiscono i loro consigli ai concorrenti e che quasi ogni sera sono protagonisti con Stefano De Martino in siparietti destinati a diventare commentatissimi e virali sul web. Stiamo parlando di Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani: i due personaggio dovrebbero percepire 50 euro in gettoni d’oro per ogni puntata in cui sono presenti, anche questi poi tassati.

