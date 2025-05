L'Eredità, Andrea fa uno scivolone su 'Rischiatutto' e sui social parte lo sfottò: "Cacciatelo subito" Il neo campione non ha indovinato la soluzione finale e sul web infieriscono: "Ma cacchio neanche rischiatutto sai".

Andrea, da Castellamonte (Torino), è il nuovo campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, mercoledì 21 maggio 2025, il concorrente che si occupa di eventi è riuscito a prendersi il titolo del game show di Rai 1, senza però azzeccare la soluzione finale della Ghigliottina. Dopo aver disputato il Triello con il veterano Andrea P, content creator di Santa Marinella, e la debuttante Linda da Rimini, architetto, il neo campione ha giocato i Cento Secondi contro quest’ultima, tenendo la mano sul gong che gli ha permesso di sedersi al tavolo del match finale per la prima volta.

150mila euro il montepremi in palio, sceso poi a 37.500 dopo 2 dimezzamenti nella scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Ponte, Comando, Manovra, Rischiatutto e Ascensore’. Alla fine del minuto di tempo a disposizione per riflettere, Andrea ha deciso di scrivere sul suo cartellino la risposta ‘Carico‘: "Ho avuto un piccolissimo ripensamento. Ho fatto fatica a collegarle tutte", ha confessato il concorrente a Marco Liorni, prima di scoprire di non aver indovinato. La soluzione corretta, infatti, era ‘Cabina‘, termine che sui social avevano azzeccato praticamente tutti.

L’Eredità, i social infieriscono su Andrea: "Ma cacchio neanche rischiatutto sai"

Il nuovo campione de L’Eredità, Andrea da Castellamonte, non ha indovinato la soluzione finale della Ghigliottina. Dopo il match fortunato ai Cento Secondi contro la debuttante Linda, l’organizzatore di eventi non è riuscito a collegare correttamente i 5 indizi a disposizione (Ponte, Comando, Manovra, Rischiatutto e Ascensore), rispondendo con ‘Carico’, anziché ‘Cabina’, parola che sui social avevano azzeccato in molti, specie grazie al fil rouge che la lega a ‘Rischiatutto’.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, gli utenti non si sono risparmiati e, con un filo di ironia, hanno criticato il neo campione: "Questi, a Rischiatutto, nun l’avrebbero presi manco pe’ fa’ le pulizie", "Non conosce Rischiatutto! Quiz storico, quando la cultura contava ancora qualcosa. Cacciatelo subito", "Ma cacchio neanche rischiatutto sai", "Stasera più facile che mai ma la sbaglia comunque".

