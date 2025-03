L’Eredità, Marco Liorni ci riprova dopo il flop: speciale Sanremo in prime time con ospiti da urlo Oggi sabato 8 marzo 2025 il game show andrà in onda nel prime time per una puntata dedicata al Festival: Riccardo Cocciante e Nino Frassica tra gli ospiti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’Eredità sbarca in prima serata. Archiviata l’esperienza tutt’altro che esaltante al timone di Ora o Mai Più, che ha chiuso il suo ciclo la settimana scorsa con ascolti abbastanza deludenti, infatti, Marco Liorni continuerà a essere padrone del prime time di Rai 1 con il ‘suo’ game show di successo, a sfidare nuovamente Maria De Filippi e C’è Posta Per Te negli ascolti tv. Oggi sabato 8 marzo 2025 L’Eredità andrà in onda con quella che sarà una puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo. Tantissimi gli ospiti che prenderanno parte al programma: scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

L’Eredità Sanremo, la puntata di stasera: le anticipazioni

Conclusa l’avventura alla guida della terza edizione di Ora o Mai Più (vinta dall’ex Amici Pierdavide Carone), Marco Liorni – come anticipato – continuerà a essere padrone della prima serata del sabato di Rai 1 per altre due settimane. Uno dei volti di punta della tv pubblica, il conduttore sarà infatti al timone di due puntate speciali de L’Eredità, che andranno in onda in via eccezionale nel prime time di sabato per sfidare Maria De Filippi e C’è Posta Per Te nella ‘battaglia’ dei dati Auditel. Il primo appuntamento è previsto per oggi sabato 8 marzo 2025, al termine del consueto access prime time in compagnia di Stefano De Martino e Affari Tuoi. In questo speciale de L’Eredità la vera protagonista sarà invece la musica, dal momento che sarà anche e soprattutto sul Festival di Sanremo. A poche settimane dal trionfo di Olly a Sanremo 2025, infatti, il game show andrà in onda con due appuntamenti dedicati alla kermesse ligure. Al termine della famigerata "Ghigliottina", in caso di vincita, il montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Fondazione WeWorld.

GI concorrenti e gli ospiti della puntata speciale

In occasione dello speciale L’Eredità Sanremo in onda stasera ci sarà un cast d’eccezione in studio da Marco Liorni: i concorrenti che giocheranno (e canteranno) nel corso della serata saranno infatti Marcella Bella e Nino Frassica (reduce proprio da Sanremo 2025, rispettivamente nelle vesti di Big in gara e co-conduttore), oltre a Sabrina Salerno, Clementino e Settembre, vincitore della categoria "Nuove Proposte" al Festival 2025. Ospite della serata sarà invece Riccardo Cocciante, ma sarà presente anche il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis.

Quando e dove vedere L’Eredità Sanremo in tv e streaming (sabato 8 marzo 2025)

Lo speciale L’Eredità Sanremo va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale.

