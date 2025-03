The Voice Senior: Arisa e Gigi D'Alessio in un duetto da standing ovation. Clementino "cerca moglie": l'annuncio in diretta Nella puntata del 7 marzo non mancano le lezioni d'amore di Arisa, gli annunci per trovare una fidanzata a Clementino e critiche ai giudici: cosa successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Giunti alla terza puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai Uno venerdì 7 marzo 2025, che vede come coach Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè, non delude le aspettative, anzi gli aspiranti concorrenti sono sempre più bravi e i siparietti e racconti dei giudici ancora più interessanti. Ecco cosa è successo nella puntata del 7 marzo di The Voice Senior.

Il recap della puntata del 7 marzo di The Voice Senior 2025

La puntata inizia con Arisa che si trova in difficoltà perché non riesce a parlare con il candidato Francesco in quanto viene sempre interrotta: "Dato che io non sono riuscita a dirti niente… – sono due ore che dico ‘France’, France" e non mi guardi mai – ora voglio dirti una cosa…". Francesco la interrompe (di nuovo) e si difende con un complimento: "No, io ti guardo e sei splendida, come tutti gli altri giudici", ma Arisa lo ferma: "No, France’, aspetta". Poi prova a portarlo nella sua squadra con scarsi risultati. Sempre Arisa è protagonista di un duetto mozzafiato con Gigi D’Alessio sulle note di Nei giardini che nessuno sa, capolavoro di Renato Zero. Se la coach dedica l’esibizione alla madre e al padre, Gigi D’Alessio la canta per la madre, anzi per "tutte le mamme del mondo". L’esibizione termina con una standing ovation (meritatissima) in studio e i cori: "Bravi, bravi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arisa dà lezioni d’amore a Clementino (che balla con Cecilia Gayle)

Poi D’Alessio duetta con Graziella sulle note di Non dirgli mai in quanto la concorrente "è pazza" di lui, mentre l’aspirante cantante Antonio porta con sé Cecilia Gayle, nota per aver cantato le canzoni di balli di gruppo rimasti nella memoria di tutti, come El Pam Pam, intonata in diretta con tanto di balletto con Clementino, che poco dopo si chiede: "Secondo me, visto che sto cercando una fidanzata da molto tempo, a questo punto dovrebbe essere lei a cercare me", ma Arisa lo blocca: "Prima di tutto è importante l’amore con se stessi, il primo amore devi essere tu. Se poi incontri una persona che ti dà di più di quello che sei in grado di darti tu, ne vale la pena, altrimenti stai bene così". Clementino sottolinea che l’amore per se stesso non gli manca: "Quello ce l’ho", e poi si complimenta con la collega dandole ragione.

The Voice Senior: gli annunci di Arisa e D’Alessio per trovare una ‘fidanzata’ a Clementino

La situazione sentimentale diventa il centro dell’ultima parte della puntata, perché poco dopo, quando a salire sul palco è Stefania Brambilla, Gigi D’Alessio, scoprendo che la concorrente ha ben 4 figlie, le chiede se tra loro ci sia una donna single per Clementino, ma, a detta di Stefania, le figlie sono tutte già impegnate. Il musicista napoletano continua a punzecchiare il rapper sull’argomento, ricordandogli che in 5 anni di The Voice Senior non è ancora riuscito a trovare una fidanzata. "Per appuntamenti con Clementino, chiama al…" scherza D’Alessio sparando poi dei numeri. Il rapper, divertito, chiede ad Arisa di passargli il "numero personale di Gigi", e poi ripete quello che sta rendendo pubblico il suo collega. Non manca infine l’annuncio di Arisa, richiesto proprio da Gigi: "Signore e signorine, Clementino cerca moglie. Per informazioni, rivolgetevi a The Voice su Rai Uno. Ciao a tutti".

Gigi D’Alessio pensa che sia il momento di iniziare a parlare male di The Voice Senior ed è Loredana Bertè a prendere la parola per prima: "Questi coach sono un po’ saccenti, specialmente Gigi". D’Alessio le dà ragione e poi, parlando con Clementino, dice: "Anche io vorrei dire la mia… Questa Loredana che si porta in studio prima il timbro, poi i palloncini e ora le etichette… Inoltre, si addormenta mentre stiamo facendo le cose: si mette gli occhiali da sole e dorme". Infine, Diana Puddu, vincitrice della scorsa edizione di The Voice (della squadra di Gigi D’Alessio) presenta il suo album in uscita.

The Voice Senior, le squadre dei coach dopo le Blind Auditions

Ecco le squadre dei coach dopo la terza puntata di Blind Auditions.

La squadra di Gigi D’Alessio:

Maria Castiglione

Silvio Cairola

Luca Virago

Patrizia Conte

Francesco Cammilleri

Graziella Marchesi

La squadra di Loredana Bertè:

Laura Gambirasi

Gabriele Marciano

Gianni Petrillo

Francesco Benedetto

Chiara Forbicioni

Franco Desideri

Eleonora Salvi

La squadra di Arisa:

Maura Susanna

Lucia Del Piano

Claudio Torelli

Elisabetta Stramaglia

Gianni Valente

Antonio Summa

Francesco Dominici

La squadra di Clementino:

Luigi Lusi

Gianni Spolverato

Nicola Crivaro

Alessandro Acciaro

Stefania Brambilla

Andrea Caserta

Potrebbe interessarti anche