Stasera in Tv (8 marzo), cosa non perdere: L'Eredità dedicata a Sanremo e C'è Posta per Te Se non sapete ancora cosa guardare stasera, sabato 8 marzo, ecco qualche consiglio sui migliori programmi: c'è anche un cartone per tutta la famiglia.

Pronti per un sabato sera divano, pizza e Tv? Bene perché sia Rai che Mediaset questa sera, sabato 8 marzo 2025, hanno qualche chicca che non potete perdervi. Se siete amanti dei quiz show, Rai 1 manda in onda una puntata speciale de L’Eredità, completamente dedicata al Festival di Sanremo. Tra gli ospiti di Marco Liorni, per questa volta nei panni di concorrenti, troveremo Marcella Bella, Clementino, Nino Frassica, il maestro d’orchestra Leonardo De Amicis, Sabrina Salerno e Settembre.

Su Canale 5, invece, imperdibile il nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te, con nuove storie emozionanti e tanti ospiti. In questa puntata, infatti, è probabile che vedremo Stash, Il Volo o Zlatan Ibrahimovic. Se avete voglia di rilassarvi con un cartone adatto a tutta la famiglia, la scelta giusta allora è Italia 1 con Il gatto con gli stivali 2, mente per chi vuole restare sull’attualità e gli approfondimenti culturali, c’è In altre parole su La7 con Massimo Gramellini.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi consigliati da Libero Magazine.

