L’Eredità nel caos, Biancamaria è sparita e manca un pezzo di puntata. Social inferociti, cosa è successo Ieri - 17 maggio - la finale di Jasmine Paolini ha accorciato L’Eredità, partita dal Triello e con concorrenti mai visti. Social inferociti: “Almeno una spiegazione”

Il tennis ‘stravolge’ (ancora) L’Eredità e fa esplodere le proteste dei fan del quiz show di Rai1. Il motivo è la puntata ‘monca’ trasmessa ieri sera (sabato 17 maggio), durata appena 25 minuti (anziché i canonici 70) per lasciare spazio sulla prima rete alla impresa storica di Jennifer Paolini, la tennista italiana che ha vinto gli Internazionali d’Italia. A scatenare il malumore dei social, però, è stata soprattutto la scelta della Rai di far partire la puntata direttamente dal ‘Triello’, per giunta con tre concorrenti mai visti prima e senza dare spiegazioni riguardo alla sparizione di alcuni veterani, in primis Biancamaria.

L’Eredità, puntata monca e sparisce Biancamaria: social inferociti

Dopo il match e la premiazione di Jennifer Paolini, su Rai 1 la linea è passata a Marco Liorni che ha aperto la puntata de L’Eredità con un annuncio inaspettato: "Eccoci, dopo gli Internazionali d’Italia di tennis si gioca a L’Eredità. Oggi iniziamo da qui, partiamo direttamente dal Triello", ha detto il conduttore senza dare dettagli riguardo ai fatti (e le eliminazioni) capitati nella prima fase della puntata. Una novità che ha spiazzato e infastidito molti utenti di ‘X’ e Facebook, che hanno immediatamente notato l’assenza della veterana Biancamaria che da quasi tre settimane era presenza fissa del programma. "Ma che fine ha fatto Biancamaria?", si legge in uno dei tanti commenti di fan dispiaciuti a causa dell’addio improvviso di una delle concorrenti storiche del programma.

"Scusate. Ma sto triello tutto nuovo?? Ma almeno una spiegazione di come sono usciti gli altri? Domani ci saranno? Boh", ha scritto qualcuno. E non sono mancati commenti ancora più polemici: "Antonio se ne andò senza una spiegazione più convincente. Oggi non abbiamo nemmeno visto Biancamaria. L’eredità era molto meglio (mi manca Fabrizio Frizzi). Non vedo l’ora che torni Reazione a Catena", oppure: "Stendiamo un pietoso velo a monte di queste decisioni strampalate", e ancora: "Non mi sembra corretto quello che hanno fatto, uno ci si affeziona ai concorrenti e poi danno una puntata dove sono spariti, e non sapremo mai com’è andata".

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (18 maggio)

Per quanto riguarda l’esito della puntata di ieri, nei 25’ di messa in onda hanno giocato tre debuttanti partendo direttamente dal ‘Triello’: l’impiegato Stefano e gli insegnanti Andrea e Anna. Quest’ultima ha perso la sfida a tre e al successivo gioco dei ‘100 secondi’ ha avuto la meglio Stefano, che si è presentato alla Ghigliottina con 160mila euro; dopo tre dimezzamenti, il suo montepremi in palio è sceso a 20mila euro. Le parole da collegare erano: ‘Terra’, ‘Rigido’, ‘Biglietto’, ‘Poesia’, ‘Quadro’. Terminato il solito minuto di riflessione, il neo-campione ha scritto sul cartoncino la parola ‘Museo’, ma ha subito mostrato poca fiducia nel buon esisto della sua Ghigliottina: "Ero partito con qualche idea, però poi non ho trovato gli altri collegamenti e sono andato un po’ fuori binario" ha confessato a Liorni, che poco dopo ha purtroppo confermato la sua impressione. La soluzione vincente era un’altra: ‘Quadro’.

L’Eredità va in onda oggi? Il ‘pericolo’ Sinner-Alcaraz su Rai1

Stefano tornerà in studio a difendere il titolo nella prossima puntata, che potrebbe non andare in onda questo pomeriggio. Oggi – 18 maggio – è infatti in programma la finale maschile degli Internazionali d’Italia tra il nostro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’inizio del match – trasmesso in diretta su Rai1 – è fissato per le ore 17, stesso orario d’inizio della partita giocata ieri da Jennifer Paolini. Nella migliore delle ipotesi, quindi, L’Eredità verrà trasmessa nuovamente in forma ridotta. Ma qualora la finale dovesse andare per le lunghe, il programma di Marco Liorni potrebbe saltare del tutto per tornare in onda lunedì.

