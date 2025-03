Marco Liorni e gli attimi di paura a L’Eredità: “Un concorrente è svenuto”. Cosa è successo Il conduttore del game show della fascia preserale ha svelato un episodio mai andato in onda su Rai 1, raccontando del malore improvviso di un ragazzo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

L’Eredità sta vivendo un’altra stagione magica in termini di ascolti e il volto simbolo di questo successo è ancora una volta Marco Liorni. Il conduttore si sta godendo numeri da sogno al timone del game show della fascia preserale di Rai 1, che sabato prossimo tornerà anche in prima serata. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Liorni ha parlato del ‘suo’ programma e ha svelato anche alcuni retroscena mai andati in onda. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Marco Liorni: il retroscena su L’Eredità

Autentico mattatore degli ascolti tv della fascia preserale, Marco Liorni è diventato il vero e proprio simbolo de L’Eredità dopo l’addio di Flavio Insinna. Il conduttore sta infilando numeri da record al timone del game show di Rai 1, che continua ad annichilire sistematicamente Paolo Bonolis e Avanti un altro! su Canale 5 nel preserale e non solo. L’Eredità tornerà in onda anche in prima serata il prossimo 15 marzo con uno speciale dedicato alle coppie (Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono tra i concorrenti annunciati) e proseguirà fino a giugno, quando lascerà spazio a Pino Insegno e Reazione Catena.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Marco Liorni ha parlato di alcuni ingredienti chiave del successo del ‘suo’ programma, dai segreti della conduzione al rapporto coi concorrenti. Il conduttore ha anche svelato alcuni retroscena legati proprio ai partecipanti e al loro modo di vivere la trasmissione, raccontando un episodio spiacevole: "Poco tempo fa un ragazzo è svenuto subito dopo l’eliminazione, ha avuto un mancamento". Lo sfortunato momento, ovviamente, non è andato in onda (L’Eredità non è in diretta, bensì un programma pre-registrato), ma dopo il malore improvviso l’allarme è quasi subito rientrato, come spiegato da Liorni stesso. "Nulla di grave, poi ci abbiamo scherzato" ha raccontato il conduttore, aggiungendo: "Visto che quel giorno c’era un’autrice molto carina gli abbiamo detto che vedendola era venuto meno".

Il rapporto coi concorrenti

Come spiegato dallo stesso Marco Liorni durante l’intervista, dunque, il legame coi concorrenti de L’Eredità è fondamentale anche in quest’ottica dove, tra attacchi di panico e stress generale nell’essere circondati da telecamere, bisogna mirare a rilassare l’intero studio e a ‘sdrammatizzare" tutte le situazioni: "Li conosco prima della trasmissione, dico loro di essere spensierati, che fare brutte figure capita a tutti. ci sono professori che hanno paura dei commenti degli studenti e viceversa, studenti che pensano ai professori. Ci sono dirigenti di azienda che hanno un ruolo importante e si mettono in gioco".

Potrebbe interessarti anche