Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno venerdì 16 maggio 2025, è il debuttante Alessandro a giocare alla Ghigliottina per provare a vincere i 160mila euro di montepremi. Il nuovo campione arriva al Triello assieme a BiancaMaria e alla debuttante Alice che ritrova anche ai 100 secondi. Ecco cosa è successo nella puntata del 16 maggio de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 16 maggio 2025: cosa è successo

Al Triello arrivano BiancaMaria, Alice e Alessandro, ma la campionessa resta fuori dai 100 secondi perché ottiene solo 40mila euro durante la manche, mentre Alice e Alessandro ne conquistano rispettivamente 60mila e 100mila euro, andando di diritto ai "100 secondi". "C’è un po’ la ‘maledizione delle debuttanti’, perché negli ultimi giorni, quando siamo arrivati ai 100 secondi con i debuttanti, hanno sempre vinto loro. Questa volta sono due e ti tirano fuori già al Triello" dice Liorni a BiancaMaria, che tornerà a giocare questa sera, sabato 17 maggio.

La manche successiva vede Alessandro mantenere la mano gioco per tutto il tempo, nonostante due errori criticati sui social, che poi sono gli stessi che fa anche Alice. Il primo riguarda la domanda "Hansel e Gretel dei Grimm si salvano chiudendo la strega dentro cosa?", perché Alessandro risponde "botte" mentre Alice punta su "baule", ma la soluzione è "forno". Per quanto concerne il secondo sbaglio, c’entra il quesito "Quanti punti guadagna chi vince un torneo del Grande Slam di Tennis?": Alessandro pensa siano 1000 punti, mentre Alice dice 50 punti. In realtà, sono 2000.

Alessandro va alla Ghigliottina il cui valore è 160mila euro e trova le parole "Scala", "Teoria", "Dita", "Tavola", "Ufficiali", dimezzando il montepremi – sceso a 80mila euro – solo una volta. Il campione in carica punta sulla parola "Elementi", ma Marco Liorni, per indirizzarlo verso il percorso corretto, gli chiede: "Quanta fiducia hai nella Roma?" e poi spiega: "Perché qui c’è una parola che richiama la tua passione". Ed è proprio a questo punto che Alessandro trova la soluzione "Colori", pensando appunto ai colori ufficiali della maglia della Roma.

Le polemiche sui social

Tra le parole più gettonate sui social ci sono proprio "elementi" e "colori", ma anche "numeri", ma gli utenti su X (ex Twitter) non sono d’accordo con un’associazione di termini: "Sì ma autori, vi prego. Colori a dita", "Colori con le dita, non l’ho capita ma è meglio così", "Per me ci stava meglio ‘elementi’", "Colori non era facile". Altre polemiche riguardano la conduzione di Marco Liorni: "Non volevamo Insegno a #leredità ma mi sa che abbiamo fatto una ca**ata".

Infine, non mancano commenti sugli errori dei due giocatori debuttanti e su BiancaMaria: "1000 i tornei Master 1000, suvvia", "Tra il forno di Hansel e Gretel e i 1000 o 50 punti per uno slam…", "Il problema non è Biancamaria che è forte sono gli altri che sono pippe", "Nessuno sfida Biancamaria, ma fanno male!", "Se Biancamaria non la sfida nessuno, starà sempre lì", "Penso non sia mai passata concorrente più spocchiosa di Biancamaria", "Per me Biancamaria non è spocchiosa, ma solo timida".

