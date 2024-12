L'Eredità, Alessia debutta con maxi-vincita e uno scivolone: polemiche sul web Nella puntata del 14 dicembre la concorrente batte il campione Pierfrancesco ai 100 secondi ma sbaglia a esprimersi e il web s'infuria: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 14 dicembre 2024, Alessia ottiene il titolo di campionessa in carica dopo aver battuto l’ex campione Pierfrancesco ai 100 secondi: la debuttante riesce anche a portarsi a casa il montepremi di 45mila euro. Vediamo insieme cosa è successo nelle ultime fasi del game show e le polemiche sui social media dopo la puntata del 14 dicembre de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 14 dicembre 2024: cosa è successo

Nella prima puntata dell’era post Christian, il ‘campionissimo’ che venerdì è uscito di scena dopo aver vinto oltre 300mila euro, Il Triello vede protagonisti Federico, Francesca e il campione in carica Pierfrancesco: il primo ci arriva dopo aver indovinato il parolone italiano, la seconda grazie al parolone straniero (viene invitata dal conduttore ad andare al suo posto per ascoltare il significato della parola e poi le chiede se si trovi bene al centro dello studio, con lei che conferma e dichiara che quasi quasi ruberebbe il suo posto), il campione invece lo raggiunge dopo la sfida vinta contro Vincenzo. È poi di Alessia la prima domanda pigliatutto, e la concorrente punta subito al bottino di Pierfrancesco in quanto è il più sostanzioso, ma sbaglia la risposta e cede la metà del suo montepremi al campione. Con il quesito successivo da 30mila euro, Alessia e Pierfrancesco si ritrovano ad avere 55mila euro a testa, mentre Federico resta indietro.

La seconda pigliatutto è ancora di Alessia, che prova nuovamente a colpire Pierfrancesco ma non riesce nell’intento ed è costretta a cedere metà del suo montepremi al campione, con Marco Liorni che commenta: "Non è riuscita a vendicarsi e prendersi tutto quello che è suo". Pierfrancesco, infatti, raggiunge quota 82.500 euro, una cifra che sale prima a 102.500 euro, quando indovina anche la domanda da 20mila euro, e poi a ben 152.500 grazie al quesito da 50mila euro. Marco Liorni, vedendo la reazione di Alessia, esclama: "È felice, applaude". La donna, infatti, è ancora in gioco con 27.500 euro, mentre Federico, che ha in dote solo 20mila euro, deve lasciare lo studio e ritentare la fortuna questa sera.

Ai 100 secondi è la debuttante Alessia ad avere la meglio sul campione e gioca alla Ghigliottina per portarsi a casa un montepremi complessivo di 180mila euro. "Andamento, Nota, Residuo, Ossigeno, e Promessa" sono le 5 parole/indizi trovati dalla campionessa in carica, che punta sul termine "Debito", dopo due dimezzamenti, per conquistare i 45mila euro in palio. Nel frattempo Liorni le chiede se abbia qualche promessa in sospeso e lei risponde: "Se vincessi qualcosa, il primo regalo andrebbe ai miei stupendi, che mi hanno permesso di essere qui accettando di saltare una lezione. Non prometto 30 all’esame perché sono cattivi ma sicuramente faremmo una bella lezione/escursione in Firenze che quindi non sarebbe pesante perché si tratterebbe di un giro per la città. Questa è una promessa".

Alla fine, dopo minuti di tensione, Alessia vince i 45mila euro perché, nonostante il conduttore cerchi di farle credere di aver sbagliato il ragionamento, chiedendole di provare a collegare gli indizi alla parola "Acqua", la risposta giusta è proprio "Debito". Proprio nel gran finale, parlando di suo padre, fa un errore che non passa inosservato sui social: "Il papà si chiama Gianpaolo, detto ‘Geppo’ sin da quando sono piccola, perché mi costruiva i giocattoli come Geppetto".

Le polemiche sui social

Neanche dopo la puntata del 14 dicembre de L’Eredità mancano le polemiche sui social, perché, nonostante l’esito positivo della partita, Alessia, ricercatrice universitaria di Storia moderna, commette un piccolo scivolone grammaticale nel corso della puntata: "Da quando SONO PICCOLA…. è ‘da quando ERO PICCOLA!!!!’", "Da quando ERI piccola. ERI, por*a di quella miseria","Insegna all’Università Alessia?". Inoltre, le critiche sono rivolte anche alla semplicità della parola finale: "Raga, questa sera l’avevo presa anche io quindi non doveva essere difficile", "Stasera facilissima dai, finalmente hanno di nuovo soldi da dare ai concorrenti". Non solo polemiche ma anche complimenti per Alessia: "Questo è il tipo di campione che mi piace, gioca nel contesto di un gioco", oppure: "Alessia insegna a Christian cosa vuol dire essere campioni".

