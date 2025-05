L’Eredità, il capolavoro di Mauro: debutto da fenomeno e vincita ‘impossibile’, Liorni spiazzato Nella puntata del 30 aprile, Mauro debutta alla Ghigliottina e trova una soluzione difficilissima. Ovazione sui social: "Ha indovinato solo lui"

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno mercoledì 30 aprile 2025, è il debuttante Mauro a finire alla Ghigliottina e vincere il montepremi, dimezzato 3 volte, ottenuto con il Triello, dove gioca insieme a BiancaMaria e Antonio, che però si perde nei 100 secondi a causa di un paio di domande. Ecco cosa è successo nella puntata del 30 aprile de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 30 aprile 2025: cosa è successo

Cosa è successo nella puntata? Partiamo dal Triello, dove arrivano subito BiancaMaria e Antonio, mentre la sfida per il terzo posto, dopo la manche de La Scossa, è tra Giorgia e Mauro. A spuntarla, alla fine, è proprio quest’ultimo che si aggiudica l’opportunità di avvicinarsi sempre più alla conquista di quello che sarà poi il montepremi finale. La prima domanda pigliatutto è per Mauro, che punta il dito contro BiancaMaria e indovina la risposta al quesito su che lavoro faccia il personaggio Marvel Daredevil, rubando tutto il montepremi all’avversaria e ottenendo ben 60mila euro d’eredità.

Subito dopo Mauro indovina anche la domanda da 30mila euro, arrivando ad avere 90mila euro nelle sue ‘tasche’, cifra che cresce fino a 110mila quando azzecca anche quella da 20mila euro. Anche la seconda domanda pigliatutto è per Mauro, che cerca di togliere tutti i soldi ad Antonio perché BiancaMaria è ancora ferma a 0 euro dopo la beffa relativa alla prima domanda pigliatutto. Questa volta però Mauro sbaglia opzione ed è costretto a cedere 55mila euro allo sfidante, il cui montepremi sale a 75mila euro, mentre quello di Mauro scende a 55mila euro. Poi la domanda da 50mila se la aggiudica BiancaMaria, ma ad azzeccare la risposta giusta è Antonio che si ritrova con 125mila euro tra le mani. Quest’ultimo poi arriva ai "100 secondi" con ben 145mila euro, perché trova anche la soluzione all’ultimo quesito, e qui deve affrontare il debuttante Mauro.

Alla Ghigliottina arriva Mauro dopo un errore abbastanza inatteso di Antonio che dimostra di non conoscere la serie di film di fantascienza Matrix, né quindi personaggi come Trinity e Morpheus, protagonisti del quesito al lui rivolto. Il nuovo campione di puntata, dimezzando ben 3 volte il montepremi di 200mila euro (quindi gioca per 25mila euro), trova questi 5 indizi: "Cantare, Bibbia, Concordato, Fisso e Filosofico". Mauro punta sulla parola "canone" e vince 25mila euro! "Complimenti Mauro, che debutto! Si brinda stasera con Greta e con Linda!", chiude così la puntata Marco Liorni, sorpreso e felice dalla splendida vincita del concorrente.

Sui social è festa

Diversamente dal solito, dopo la puntata del 30 aprile de L’Eredità, i social esultano per la vincita del debuttante Mauro: "Questa era veramente difficile…bravissimo bella vittoria", "Mauro mi ha veramente sorpreso, bravissimo! Non era facile!", "Bravo Mauro, era irrisolvibile…", "Complimenti a Mauro", "Appena ha detto Canone ho subito pensato, illuminato, "Uau!" prevenendo la spiegazione ai collegamenti con Bibbia e filosofico. Molto bravo. (Mi ci volevano "Star Wars" o "Star Trek" per indovinarla)", "Credo che nessun altro abbia indovinato: bravissimo!", "Quando il concorrente "prende" una parola che nessuno ha indovinato su X è proprio bravo bravo bravo", "Mauro, debutto col botto. Come un colpo di…canone", "Lui pazzesco. Molto a modino, discreto, preparato", "Wow! L’ha indovinato solo lui, o sbaglio? Bravissimo".

