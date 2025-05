L'Eredità, BiancaMaria perde alla Ghigliottina tra errori e gaffe di Marco Liorni. È polemica: "Dobbiamo risolverla" Nella puntata del 9 maggio, BiancaMaria arriva al Triello con Jamila e Pietro e poi fa una serie di sbagli ai 100 secondi e alla Ghigliottina: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno venerdì 9 maggio 2025, BiancaMaria torna a giocare alla Ghigliottina – dove ci sono in palio ben 150mila euro – dopo un Triello insieme alla debuttante Jamila, sua grande fan, e a Pietro, che la sfida anche nei 100 secondi, perdendo una vera e propria partita di ping pong piena di errori da parte di entrambi, Non manca, infine, una gaffe del conduttore. Ecco cosa è successo nel corso della puntata del 9 maggio de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 9 maggio 2025: cosa è successo

Dopo le manche iniziali e La Scossa, al Triello arrivano Pietro, la debuttante Jamila, una professoressa di inglese, e BiancaMaria, dopo aver vinto la sfida a due contro Antonio. La prima domanda pigliatutto è per Pietro, che ha indovinato le domande precedenti. Il concorrente punta all’eredità di Biancamaria, che ha il montepremi più alto (50mila euro), ma sbaglia e perde metà dei suoi soldi: lui scende a 30mila, lei sale a 80mila. La mano di gioco passa a Jamila che trova anche la seconda domanda pigliatutto e prova a rubare l’eredità a Pietro, perché "sono una fan di BiancaMaria", che la ringrazia. Le due donne si abbracciano quando Marco Liorni dice alla campionessa "Puoi muoverti e andare a ringraziare". Poi il conduttore si rivolge all’unico uomo in gioco: "Pietro, come prendi questa cosa?", "E come la devo prendere?" risponde il concorrente ridendo. Jamila prende la risposta e il suo montepremi sale a 50mila euro, perché ruba tutti i soldi di Pietro. A questo punto Liorni sottolinea: "Credo che sia la prima volta che in un quiz un concorrente tifa per un altro concorrente". La domanda da 50mila euro è di Pietro, che però non indovina la soluzione al primo colpo, bensì al secondo giro. Al termine del Triello, Pietro ha 70mila, Jamila 50mila e BiancaMaria ne ha 80mila.

Pietro e BiancaMaria arrivano ai 100 secondi, ed è quest’ultima a giungere alla Ghigliottina dopo una serie di errori. Per esempio, non sa dare una risposta alla domanda "San Paolo e Fortaleza sono fra le città più importanti di quale Stato? (risponde bene Pietro dicendo ‘Brasile’, ndr)", oppure: "Con quale pseudonimo è più noto lo scrittore Alberto Pincherle? (Moravia, ndr)". Nessuno dei due concorrenti in gioco sa rispondere a quest’ultimo quesito, ma è giusto precisare che BiancaMaria avrebbe potuto non dare la soluzione perché, in realtà, Liorni non aveva ancora finito di fare la domanda al momento del gong. Per fortuna di BiancaMaria, come già accennato, anche Pietro sbaglia la risposta e così riesce a provare a vincere i 150mila euro di montepremi. Nel percorso per trovare i 5 indizi utili – "Ultimo, Ufficio, Presenza, Prendere e Pubblico" – dimezza il montepremi solo una volta, giocando infine per 75mila euro. BiancaMaria, poco incerta sulla parola scritta, punta su "Esame", ma quella corretta è "Atto".

Le polemiche sui social

Come sempre, dopo e durante la puntata de L’Eredità del 9 maggio 2025 non mancano le polemiche sui social: "L’atto di buttare via 75.000 euro", "Dai, che pure stasera l’intenzione era quella di regalare", "€ 75.000 andati in fumo", "Abbinato ad Achille Lauro, era da escludere Ultimo inteso come cantante", "Stasera facilina, se non l’ha indovinata è di coccio!".

E ancora: "Sono abbastanza sicuro che Liorni non avesse finito di leggere l’ultima domanda, mancava il cognome. È andata bene che pure l’altro concorrente ha sbagliato", "Certo che non si vede quando il conduttore è di parte eh", "Pincherle il conduttore l’ha detto palesemente in contemporanea al gong, quindi fuori tempo. Di nuovo. Sta cosa dobbiamo risolverla".

BiancaMaria e Pietro vengono criticati, poi, per due errori fatti durante i 100 secondi: "Non conoscono Moravia! Andrebbero eliminati entrambi", "Ma come fa a non conoscere dove si trovano San Paolo e Fortaleza". Infine, un utente ricorda: "Atto. È la puntata che sarebbe dovuta andare in onda due giorni fa, la soluzione è già nota. È stata diffusa sul web da chi aveva visto la puntata in streaming su Raiplay, prima che la levassero".

