L’Eredità, il campione crolla sul gong e i social notano un dettaglio: "Viso rabbioso" Cosa è successo nella puntata di ieri, giovedì 24 aprile 2025: Giovanni beffa Antonio ai '100 secondi' ma fa flop alla Ghigliottina.

Finale senza botto per Giovanni, che diventa campione de L’Eredità ma non riesce a risolvere una Ghigliottina giudicata un po’ ambigua dai fan sui social. Ecco cos’è successo nella puntata in onda ieri – giovedì 24 aprile – del game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (24 aprile)

Giunto a quota 27188 euro grazie alle vincite delle precedenti puntate, il campione in carica Antonio stavolta gioca contro Antonella, Giorgio, Filomena, Leonardo ed Emanuela. A uscire di scena al termine dei primi giochi sono Filomena, Giovanni e Leonardo, poi tocca Giovanni sfidare (ed eliminare) Antonella conquistando così l’accesso al Triello insieme ad Antonio ed Emanuela, che ripongono così la sfida andata in scena la sera precedente. Dopo una sfida a tre avvincente, Antonio e Giovanni si qualificano al penultimo gioco dei ‘100 secondi’, che stavolta però è vinta con una risposta azzeccata sul gong da Giovanni, che conquista così il diritto a giocare alla Ghigliottina per la seconda volta con un montepremi di partenza di 185mila euro. Purtroppo, però, l’avvocato pisano non brilla nella scelta delle parole e sbaglia tutti gli accoppiamenti, facendo precipitare il suo montepremi a 5.782 euro. Le parole da legare sono: ‘Ricetta‘, ‘Tempi‘, ‘Anni‘, ‘Distacco‘, ‘Intervento‘. Una volta scaduti i canonici 60 secondi di riflessione, Giovanni scrive la soluzione sul suo cartoncino: "Oro". Poi, interrogato da Liorni, ammette: "Pensavo di aver trovato una parola che ci stava, però alcuni indizi non legano". Effettivamente provando a collegare le cinque parole alla soluzione, almeno due termini risultano lontani da quello scelto dal concorrente. La parola vincente, infatti, era Recupero e Giovanni ci riproverà nella prossima puntata.

Le reazioni dei social

Per il popolo di X, la soluzione alla Ghigliottina della puntata de L’Eredità di ieri – giovedì 24 aprile – era fin troppo complicata. Sul social di Mask, infatti, diversi utenti hanno evidenziato come la parole vincente scelta dagli autori fosse poco accessibile anche tramite ragionamento, soprattutto se paragonata a quelle delle scorse puntate. C’è chi ha scritto: "Ieri la parola era regalata, oggi no", oppure: "A limite oro ci stava con aumento, che è stata scartata. Niente da fare", e infine: ‘Stasera è difficile, non la so". Non manca, inoltre, qualche frecciata all’indirizzo di Antonio, che dopo aver risolto la Ghigliottina di mercoledì sera si è attirato qualche antipatia sul web, esplosa dopo l’eliminazione rocambolesca subita ieir sera al gioco dei 100 secondi contro Giovanni. "Antonio starà sbattendo i piedi a terra come un bambino, viso rabbioso", scrive un utente. Mentre qualcuno prova a difenderlo dagli attacci: "Ma perché Antonio vi rimane così sulle p***? E’ anche bravo!"

