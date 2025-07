L'attimo fuggente torna su Netflix, perché vederlo (o rivederlo) assolutamente: l'inno alla libertà Una pietra miliare del cinema, veicolo di un messaggio che parla a tutti anche a distanza di quasi 40 anni e con un Robin Williams assolutamente incredibile

Ci sono film che anche a distanza di quasi 40 anni rimangono dannatamente attuali. Questo perché il loro messaggio è senza tempo e andrebbe costantemente ricordato a tutti. Un esempio è L’attimo fuggente, capolavoro del 1989 con Robin Williams, che dal 4 agosto 2025 torna disponibile nel catalogo di Netflix. È l’occasione perfetta per vedere (o rivedere) una pietra miliare del cinema, una di quelle pellicole che senza tempo che grazie a una storia e dialoghi indimenticabili è rimasta impressa a fuoco nell’immaginario collettivo. Non a caso l’American Film Institute lo ha inserito al 52° posto tra i film più commoventi del cinema statunitense Diretto da Peter Weir e scritto da Peter Schulman (vincitore per questo dell’Oscar nel 1990), nel cast vanta, oltre al compianto Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles e Gale Hansen.

La trama de L’attimo fuggente (per chi ha vissuto sotto un sasso fino a oggi)

Alla Welton Academy, prestigiosa accedademia maschile, regnano disciplina, rigore e l’autorità indiscussa del corpo docente. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo insegnante di letteratura inglese, il carismatico John Keating (Robin Williams) cambia tutto. Niente più lezioni rigide e inamidate: Keating sprona i ragazzi a trovare la propria voce, ad aprirsi alla poesia e ad assaporare la vita senza riserve, "succhiandola fino al midollo". Ispirati dal suo celebre motto "Carpe Diem – cogli l’attimo", i giovani studenti fanno rinascere la leggendaria Setta dei Poeti Estinti, un circolo segreto che si riunisce di notte in una grotta per leggere poesie e parlare di ciò che conta davvero.

Il cast de L’attimo fuggente

Robin Williams, famoso fino a quel momento principalmente per i suoi ruoli comici, in L’attimo fuggente regala una performance drammatica semplicemente incredibile, delicata e piena di calore. Per il giovane Ethan Hawke questo film segna l’inizio di una carriera straordinaria. Robert Sean Leonard, infine, noto ai più per il suo ruolo in Dr. House, è protagonista di una delle trame più toccanti e commoventi, legate alla difficoltà di accettare se stessi e farsi accettare dagli altri.

Perchè vedere (o rivedere) L’Attimo fuggente?

Il film di Peter Weir è un inno alla libertà. Con delicatezza ma anche grande forza, mostra quanto sia importante trovare la propria strada, anche quando questo vuol dire scontrarsi con opinioni avverse e contro il volere della società. Il perfetto mix tra interpretazioni struggenti, musica toccante e un messaggio che parla a tutti anche a distanza di decenni rende L’attimo fuggente un film che emoziona e tocca il cuore alla prima come alla decima visione. Se ancora non siete convinti, convincetevi e guardate in streaming L’attimo fuggente su Netflix dal 4 agosto 2025.

