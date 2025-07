Anora, il film rivelazione del 2025 è su Now Tv: la storia d'amore di una giovane escort diventa un incubo Dopo aver conquistato il mondo, il film vincitore dell'Oscar come miglior pellicola nel 2025 sbarca in streaming su Sky e Now TV

Da qualche giorno è arrivata su Now TV quella che è stata la vera pellicola rivelazione del 2025, Anora. Diretto da Sean Baker, già autore di cult come Red Rocket e Un sogno chiamato Florida, si è portato a casa la Palma d’oro al Festival di Cannes 2024, sbancando poi agli Oscar 2025 con ben 5 statuette conquistate (tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista). Con Mikey Madison, Mark Ėjdel’štejn, Jurij Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan e Aleksei Serebryakov è disponibile in streaming dal 16 luglio.

Di cosa parla la trama di Anora in streaming su Sky e Now Tv?

Girato in 35mm e ambientato tra Brooklyn, Brighton Beach e Las Vegas, racconta della spogliarellista Anora, giovane escort newyorkese che finisce per sposare Ivan, il figlio di un oligarca russo, in una moderna versione di Cenerentola. Quando i suoceri arrivano in città per annullare le nozze, il sogno si trasforma in una corsa ad ostacoli tra culture, desideri e potere.

Come un colpo di fulmine tra Baker e Madison

Sean Baker ha deciso che Mikey Madison sarebbe stata la sua protagonista appena l’ha vista sulle schermo per C’era una volta a… Hollywood, film del 2019 di Quentin Tarantino. "Anche se il suo ruolo è stato relativamente breve, ha avuto un grosso impatto su di me", ha confidato il regista. Per essere sicuro è tornato in sala con la sua co-produttrice (che è anche sua moglie) Samantha Quan per ammirarla in Scream V. "Vederla impegnata in diversi ruoli mi ha messo davanti agli occhi l’abilità di modificare le proprie emozioni in un attimo, sempre con uno straordinario senso dell’ironia e un grande coraggio nel prendere scelte ambiziose, come nel caso di Scream. A quel punto l’abbiamo contattata. Dopo averla conosciuta, abbiamo scoperto che è una cinefila esattamente come noi, con gusti simili che mi hanno esaltato pensando che ho scritto questo personaggio tenendo lei in mente", continua il regista.

Dal canto suo, Mikey Madison si è detta lusingata e sorpresa da questo approccio. "Non riuscivo a credere che Sean volesse incontrarmi, non potevo di certo rifiutarmi" ha raccontato a margine del Festival di Cannes. "Sono una grande fan del suo lavoro e Tangerine è uno dei miei film preferiti. Abbiamo preso un caffè con lui e Samantha e mi hanno presentato questa straordinaria e folle idea. Sean ha addirittura chiesto la mia opinione e se potessi essere interessata a lavorare sul film. Gli ho immediatamente detto di sì. Mi sento l’attrice più fortunata del mondo a pensare che abbia voluto lavorare con me".

Dove vedere Anora in streaming

Vi ricordiamo che Anora è disponibile in streaming su Sky e Now Tv già dal 16 luglio 2025.

