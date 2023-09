L’aria che tira, l’inviato nel caos a Roma: gesto clamoroso, cosa gli è capitato Momenti di tensione per il giornalista del programma di La7 che si è ritrovato nella "guerriglia" degli ex percettori del reddito di cittadinanza

Fonte: La7.it

In una giornata carica di tensione nella capitale italiana, l’inviato Andrea Milluzzi di L’ Aria che Tira, la trasmissione di David Parenzo su La7, si è improvvisamente trovato nel bel mezzo di una situazione caotica e pericolosa. La manifestazione annunciata ma non autorizzata degli ex percettori del reddito di cittadinanza, provenienti dalla Campania, ha portato circa 600 persone a Roma con l’intento di protestare davanti a Palazzo Chigi. Ciò che doveva essere una copertura giornalistica si è trasformato in un’esperienza angosciante per Milluzzi.

Un momento di tensione per l’inviato de L’Aria che Tira

Mentre Milluzzi trasmetteva in diretta da Roma, è stato travolto da una folla tumultuosa di manifestanti desiderosi di sfondare le barriere che la polizia aveva eretto per contenerli. In mezzo al caos, Milluzzi ha condiviso con il pubblico uno dei momenti più sconcertanti della sua carriera giornalistica: "Mi sono preso anche uno sputo in faccia." Il coraggio di rimanere in prima linea non è stato sufficiente a proteggerlo dall’aggressività della folla.

La situazione è rapidamente degenerata in scontri tra manifestanti stessi e momenti di estrema tensione. Milluzzi ha riferito: "I manifestanti vogliono passare, non vogliono fermarsi qua." La polizia è intervenuta per cercare di riportare la calma, ma il giornalista era ancora nel mezzo del caos. Riuscendo finalmente a spostarsi dalla folla, ha potuto condividere ulteriori dettagli sulla situazione: "Adesso, con grandissima fatica, la polizia è riuscita a far spostare dal centro della strada i manifestanti. Ci sono stati attimi di tensione anche con noi giornalisti, chiamati al grido di venduti e prezzolati appena scesi dall’autobus."

Il brutto Gesto

La protesta non solo ha causato caos nelle strade di Roma, ma ha anche fatto emergere un lato oscuro dell’evento: l’aggressione verbale e fisica nei confronti dei giornalisti. Milluzzi ha descritto come i manifestanti lo abbiano insultato e accusato di essere un venduto. Questi atti di violenza verbale sono stati seguiti da uno sputo che ha colpito il giornalista in pieno viso, dimostrando la pericolosità della situazione.

Il gesto aggressivo verso Milluzzi è un segno preoccupante dell’animosità che può emergere durante manifestazioni di questo tipo. È importante che il rispetto per la libertà di stampa e l’importanza del lavoro giornalistico siano sempre preservati, anche in situazioni di forte tensione. "Sono attesi altri cinque autobus da Napoli con i manifestanti (…) Cinque sono arrivati e cinque ne devono arrivare". "Con oggi inizia quello che qualcuno ha detto essere l’autunno caldo, cioè le prime manifestazioni", ha commentato il giornalista Parenzo.

