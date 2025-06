Khaby Lame arrestato negli USA per visto scaduto: la verità sull’espulsione (e dove è 'scappato') Dopo ore di confusione e fake news, l’ICE conferma l’arresto di Khaby Lame a Las Vegas per visto scaduto. Ora il tiktoker più seguito al mondo sarebbe in Canada.

Il celebre tiktoker italo-senegalese Khaby Lame è stato fermato all’aeroporto di Las Vegas per una presunta violazione delle norme sull’immigrazione americana. Dopo un lungo periodo di incertezza e numerose fake news, l’agenzia statunitense ICE ha finalmente confermato l’arresto e la successiva espulsione. Il motivo ufficiale? Il visto di Khaby Lame è scaduto, costringendolo a lasciare gli Stati Uniti in via volontaria entro i termini concessi dalla legge americana.

Khaby Lame in prigione negli USA per visto scaduto? La verità sull’espulsione

Il 6 giugno, all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, il tiktoker più seguito al mondo è stato trattenuto dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a causa di un problema legato al suo visto. Secondo l’agenzia, Khaby Lame ha superato i termini di soggiorno consentiti dal suo visto dopo essere entrato negli Stati Uniti il 30 aprile. In questi casi, la legge americana prevede l’arresto o la partenza volontaria. In un articolo pubblicato ieri mattina, il "Decripto.org" ha scritto che Khaby Lame era è in carcere negli Stati Uniti per violazione della legge sull’immigrazione. "Secondo il sito ufficiale del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) – si legge – il TikToker si trova attualmente detenuto presso l’Henderson Detention Center ed è sotto custodia federale".

Qualche ora dopo, è arrivata la conferma ufficiale dei guai dell’influencer: "Il Servizio Immigrazione e Dogane degli Stati Uniti ha trattenuto Seringe Khabane Lame, 25 anni, cittadino italiano, per violazioni in materia di immigrazione", ha spiegato un portavoce dell’ICE. Al tiktoker è stata concessa l’opzione della partenza volontaria, e lo stesso giorno ha lasciato gli Stati Uniti per evitare una detenzione prolungata.

Khaby Lame arrestato ed espulso dagli Stati Uniti: il mistero attorno all’evento calcistico di Miami

Khaby Lame, famoso in Italia anche per aver partecipato da giudice a una edizione dello show tv Italia’s got talent, si stava preparando a volare verso Miami per partecipare a un evento sportivo di grande richiamo, The Beautiful Game, dove avrebbe avuto un ruolo da sponsor principale. L’evento, che ha visto protagonisti ex campioni del calcio come Ronaldinho, ha però subito una modifica dell’immagine promozionale: nelle ultime pubblicazioni, i nomi di Khaby Lame e Roberto Carlos sono stati rimossi, alimentando ulteriori dubbi e sospetti sulla reale portata della sua espulsione e sull’impatto mediatico della vicenda.

Social e reazioni: le story Instagram di Khaby Lame durante il giallo e il silenzio ufficiale

Nonostante il fermo e l’espulsione, Khaby Lame ha continuato a pubblicare contenuti su Instagram, mostrando un atteggiamento quasi distaccato e mantenendo un profilo molto basso rispetto alla vicenda. Tra le sue ultime storie, foto di manga, auguri di compleanno per il calciatore Cafu e immagini di una festa islamica, senza alcun riferimento diretto al suo problema con le autorità americane o alla sua espulsione.

Dove si trova Khaby Lame adesso? Canada o altra destinazione: le fonti ufficiali

Non è ancora stata confermata ufficialmente la sua nuova destinazione, ma diverse testate autorevoli come Fanpage.it e il Corriere della Sera riportano che dopo l’espulsione dagli Stati Uniti, Khaby Lame si troverebbe attualmente in Canada. Questa ipotesi è supportata da alcune fonti giornalistiche che monitorano il caso, mentre i fan continuano a chiedere aggiornamenti e chiarimenti sull’influencer italo-senegalese più seguito al mondo.

