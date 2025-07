Linda Martino, danzatrice del ventre e star del web: chi è e perché è finita in manette in Egitto È notizia delle ultime ore l’arresto al Cairo della ballerina per “offesa alla morale” a causa dei balletti pubblicati sui social: scopriamo di più su di lei.

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web la notizia dell’arresto in Egitto della danzatrice del ventre italiana Linda Martino. La ballerina sarebbe detenuta in carcere già da qualche giorno per "offesa alla morale" a causa dei video in cui balla pubblicati sul profilo social dove attualmente può vantare oltre 2 milioni di follower. Vediamo qualche dettaglio in più su di lei e sulle motivazioni che l’hanno portata all’arresto mentre si trovava al Cairo.

Chi è Linda Martino, danzatrice italiana nata in Egitto

Linda Martino è una danzatrice del ventre nata in Egitto ma naturalizzata italiana. La ballerina, oltre ad avere genitori italiani, è infatti sposata con un cittadino italiano e ha parenti in Veneto dove risiede stabilmente. Negli anni, Linda è riuscita a farsi conoscere sui social, dove ad oggi può vantare oltre 2,2 milioni di follower, come ballerina del ventre, costruendosi una grande carriera anche nel Paese in cui è nata. Sul web sono infatti molto noti i video dei suoi balletti al ritmo delle più belle hit egiziane.

Linda Martino, perché la ballerina è stata arrestata in Egitto

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia dell’arresto in Egitto di Linda Martino, che sarebbe in carcere ormai da alcune settimane. "Ha usato tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio", avrebbe affermato la Procura del Cairo, accusando dunque la ballerina di offesa alla morale, istigazione alla dissolutezza e immoralità pubblica. A far scattare l’inchiesta sarebbero stati i video pubblicati dalla danzatrice sui social, e in particolare un video nel quale Linda si esibiva in un cabaret con costumi tradizionali da danza del ventre ritenuti dalle autorità egiziane "abiti indecenti con i quali esponeva deliberatamente zone sensibili del corpo in violazione della pubblica morale". A seguito della diffusione del video, Linda aveva annunciato il suo ritiro dalle scene. Ciò non è però bastato a impedirne l’arresto.

Un vero e proprio scandalo in Egitto, dove il tribunale del Cairo ha deciso di tenere in cella la ballerina almeno per altri 15 giorni. E questo non è nemmeno il primo caso, dato che sotto il governo di Abdel Fattah Al Sisi i controlli ad artisti e influencer del web sono stati notevolmente intensificati e le accuse di ledere la morale pubblica sono cresciute esponenzialmente. Senza contare che, rispetto all’Italia, le leggi egiziane sono molto più severe per ciò che riguarda il comportamento in pubblico e il decoro in generale.

La Farnesina interviene sul caso di Linda Martino

Sulla vicenda di Linda Martino è intervenuta anche La Farnesina, chiedendo di poter assistere legalmente la ballerina. Ma le autorità egiziane, che considerano Linda cittadina locale con cittadinanza italiana conseguita solo per matrimonio, continuano a negare chiarimenti. Di contro, le autorità italiane confermano che Linda è italiana a pieno titolo anche senza legame con il marito e per questo l’Ambasciata Italiana al Cairo continua a ribadire il diritto di poter intervenire.

