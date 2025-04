Alessandro Cattelan giudice a Italia’s Got Talent: continua il ‘rilancio’ (non solo in Rai) Il conduttore prenderà il posto di Khaby Lame nella giuria del talent show di Disney+: a breve partiranno le registrazioni, chi ci sarà

Alessandro Cattelan sbarca a Italia’s Got Talent. Il conduttore piemontese, attualmente al timone della quinta edizione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2, prenderà il posto di Khaby Lame nella giuria del talent show di Disney+. Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandro Cattelan a Italia’s Got Talent: il debutto in giuria (al posto di Khaby Lame)

Dopo il trionfo di Francesca Cesarini e i buoni numeri riscossi dalla 13esima edizione (la prima in onda su Disney+), lo scorso dicembre Fremantle Italia ha confermato che Italia’s Got Talent 14 si farà, rinnovando la collaborazione con la piattaforma streaming. Le registrazioni partiranno a breve nel Sud Italia e la nuova stagione presenterà alcune novità, a partire dal cast.

Come annunciato oggi martedì 1° aprile 2025 in anteprima dal portale DavideMaggio, infatti, ci sarà un avvicendamento nella giuria del talent show. Alessandro Cattelan, infatti, farà il suo esordio nel programma nelle inedite vesti di giudice. Il conduttore piemontese prenderà il posto di Khaby Lame, il quale lascerà il tavolo della giuria dopo appena una stagione (dimostrando una volta di più che le grandi star dei social non sono sempre compatibili con format più ‘vecchi’ come quelli televisivi). Al suo fianco dovrebbero essere confermati i ‘veterani’ del programma Mara Maionchi e Frank Matano, ma c’è fiducia anche nei confronti di Elettra Lamborghini (che però potrebbe essere la nuova conduttrice del nuovo show L’Ignoto su Rai 2, al posto di Simona Ventura), così come per la conduzione di Aurora Leone e Fru dei The Jackal.

Il ‘rilancio’ di Cattelan (anche oltre la Rai)

Saldamente al comando di Stasera c’è Cattelan (che sta vivendo la sua migliore stagione, con ascolti oltre il 10% di share), Alessandro Cattelan continuerà dunque la sua ‘rinascita’ anche al di fuori degli studi Rai sbarcando a Italia’s Got Talent. Dopo il flop in prima serata dello scorso anno alla guida di Da Vicino Nessuno è Normale, infatti, il conduttore sta vivendo un vero e proprio momento magico, coronato dalla conduzione della finalissima dell’ultima edizione del Festival di Sanremo di Carlo Conti insieme ad Alessia Marcuzzi (la quale naviga invece in cattive acque dal punto di vista degli ascolti tv). Cattelan proseguirà dunque anche oltre la sua comfort zone in Rai, debuttando negli inediti panni di giudice a Italia’s Got Talent.

