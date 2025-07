Monica Bellucci di nuovo sul set (in Sicili) con Guadagnino: dopo Malèna è un’aristocratica disillusa nel film “Ketticè” L'attrice e compagna di Tim Burton è impegnata nelle riprese della nuova pellicola di Giovanni Tortorici, prodotto dal premio Oscar Luca Guadagnino. Ecco i dettagli.

Sta girando a Palermo il set più caldo dell’estate: Monica Bellucci torna protagonista in "Ketticè", una pellicola prodotta da Luca Guadagnino e diretta da una delle voci più fresche del cinema italiano, Giovanni Tortorici. A venticinque anni da "Malèna", la diva torna quindi nella sua Sicilia, ma stavolta la matriarca che interpreta è un personaggio del tutto diverso: disillusa, tagliente e sfaccettata, immersa in una Palermo che sa essere luminosa, ma anche crudele e stagnante. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Ketticè, il nuovo film siciliano con Monica Bellucci

Le riprese sono partite proprio in questi giorni nel cuore di Palermo, già epicentro di suggestioni cinematografiche e grandi incontri artistici, e il racconto promette di essere tra i più intensi della prossima stagione cinematografica. Ambientato nel 2012, "Ketticè" segue la storia di Ketty e Giulio, due sedicenni che insieme costruiscono un’amicizia esclusiva, che li tiene lontani dai giudizi degli adulti. Il titolo del film richiama proprio il soprannome della protagonista, e il focus principale si sposta sui giochi di potere tra adolescenti, adulti e istituzioni: tra scuola, famiglia e Stato.

"L’idea è quella di raccontare la Palermo dell’era Berlusconi", ha spiegato il regista, "partendo dal presupposto che la mia generazione, in confronto alle precedenti, o forse anche rispetto a quella odierna, a sedici anni era del tutto priva di ideali o coscienza sociale, volevo fotografare la stagnazione culturale che ha caratterizzato la mia adolescenza". Non mancano riferimenti alla realtà cruda: sia Ketty che Giulio fanno ampio uso di droghe leggere, si muovono inquieti, tenuti sempre sotto sorveglianza dagli adulti. "Cercano costantemente di sopravvivere alle varie forme di controllo da parte del mondo degli adulti", ha aggiunto Tortorici.

Il ruolo di Monica Bellucci nel film di Tortorici

E dentro questa trama di inquietudine, Monica Bellucci emerge come nuovo punto di riferimento: è la matriarca aristocratica di una famiglia siciliana, presenza autorevole ma anche misteriosa, costantemente in bilico tra autorità e vulnerabilità, tra sguardo protettivo e disillusione. Una presenza che guida, osserva, ma non giudica: elemento centrale di una narrazione corale e priva di idealizzazioni, capace di restituire al pubblico una Palermo schietta, senza filtri né orpelli.

Il paragone con il leggendario ruolo di Malèna è ovviamente naturale, ma solo in superficie. Nella pellicola di Tornatore (disponibile su Prime Video), infatti, il personaggio della Bellucci era il risultato di uno sguardo tutto al maschile: una donna silenziosa, oggetto di desiderio e stigma, costretta a vivere la condizione dell’osservata passiva, in un’Italia maschilista e punitiva. Oggi la metamorfosi è invece evidente. In Ketticè, l’attrice non è più corpo da ammirare o giudicare, ma rappresenta il legame vivo tra due universi generazionali, quello stanco degli adulti e quello inquieto degli adolescenti.

Dove vedere l’ultimo film di Monica Bellucci in streaming

Gli appassionati potranno ritrovare Monica Bellucci anche in "Beetlejuice Beetlejuice", di Tim Burton, film d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2024. Questa pellicola, dopo il passaggio nelle sale, è adesso disponibile su Sky Cinema, ma anche in streaming su Now Tv e a pagamento su Apple TV+ e Prime Video. Basta una semplice ricerca all’interno della piattaforma per godersi Bellucci al fianco di Michael Keaton, Winona Ryder e il visionario compagno Tim Burton, in uno dei sequel più attesi degli ultimi anni. L’occasione perfetta per riscoprire il talento (e la versatilità) di un’attrice capace di spaziare tra mondi e generi, con fascino e intelligenza.

