La città proibita, Ferilli e De Sica assieme sul set dopo i cinepanettoni: Un altro ferragosto è in streaming Paolo Virzì torna a raccontare le due facce dell'Italia in ferie, riprendendo la propria pellicola del 1996 e riunendo sul set De Sica e Ferilli

La città proibita, ultimo film di Gabriele Mainetti, sta inesorabilmente scalando le classifiche dei film più apprezzati sul portale di streaming Netflix. La pellicola, che mischia Roma con le arti marziali, vede nel cast Christian De Sica e Sabrina Ferilli, due che hanno condiviso il set in più di una circostanza. E non solo per film leggeri e spensierati come i cinepanettoni Vacanze a Beverly Hills e Vacanze di Natale a Cortina. Ma anche per pellicole "impegnate" come il recente Un altro ferragosto, sequel di Ferie d’agosto del 1996, sempre diretto da Paolo Virzì. Un film dolceamaro, che cerca di dipingere le contraddizioni dell’Italia e che potete recuperare in streaming senza costi su RaiPlay. Nel cast Sabrina Ferilli, Laura Morante, Silvio Orlando, Christian De Sica, Vinicio Marchioni, Rocco Papaleo e Andrea Carpenzano.

La trama di Un altro ferragosto con Christian De Sica e Sabrina Ferilli

Sono passati 28 anni da quell’estate a Ventotene in cui Cecilia Sarcoli (Morante) rimase incinta di Sandro Molino (Orlando). Oggi Altiero Molino (Carpenzano) è un imprenditore digitale di successo e si è sposato con un fotomodello. Questo Ferragosto lo passeranno sull’amata isola del padre che è molto malato. A loro si uniscono gli amici di una vita che trascorreranno l’ultima estate di Sandro tutti insieme per renderla indimenticabile. Nessuno però si aspetta di trovare Ventotene addobbata a festa per l’imminente matrimonio di Sabrina Mazzalupi con il fidanzato Cesare (Marchioni). "Sabry", figlia dei bottegai romani Ruggero e Luciana, sul web è una celebrità e le sue nozze attirano inevitabilmente i media e gli arrampicatori sociali. Si vengono così a creare due fronti, due facce di un’Italia in ferie che si trova ancora una volta a dover trascorrere un altro Ferragosto insieme…

Nel film Sabrina Ferilli riprende il ruolo di Marisa, provocante sorella di Luciana, mentre De Sica è Pierluigi Nardi Masciulli, compagno della donna ed erede di una fortuna che i figli tentano di togliergli facendolo interdire.

Dove vedere Un altro ferragosto in streaming

Trovate in streaming Un altro ferragosto nel catalogo gratuito di RaiPlay.

