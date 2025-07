Heresy, un film horror tra folclore, demoni e brutalità: la recensione Heresy è un film perfetto per gli amanti dell'horror che cercano qualcosa di diverso: ecco la trama e perché vale la pena vederlo

Da sempre estate è per molti sinonimo di film horror, magari da guardare all’aperto e in piena notte. Se però cercate un brivido diverso, non il solito film splatter o con la sempre presente casa infestata, c’è una piccola perla poco conosciuta a cui vale la pena dare un’occhiata. Parliamo di Heresy, pellicola olandese del 2024, diretta da Didier Konings, arrivata in Italia da pochissimi giorni, e della durata di solo un’ora che sarà però particolarmente intensa di emozioni.

Di cosa parla Heresy

Heresy è ambientato in pieno Medioevo in un villaggio posizionato alle soglie di una foresta oscura e creduta infestata da creature demoniache, le cosiddette Witte Wieven (‘donne bianche’, da cui il titolo originale del film). In questo contesto si svolge la storia i Frieda, una giovane sposa che non riesce ad avere figli e che è per questo marchiata dalla comunità dallo stigma dell’infertilità. Quando il macellaio del villaggio, con la scusa di ‘aiutarla ad avere un figlio’, tenta di stuprarla, Frieda scappa nella foresta oscura ed è qui che fa un incontro che le cambierà per sempre la vita. Il suo ritorno al villaggio getterà un’ombra di oscurità sulla comunità, diffondendo una vera e propria psicosi di terrore tra i suoi abitanti.

Perché vale la pena vedere il film: i punti forti

Sono vari i motivi per i quali Heresy è un film che vale la pena vedere. Non ci troviamo di fronte alla solita pellicola fatta di scene raccapriccianti, il cui ritmo è un alternarsi di momenti di azione-spavento a pause. Heresy è un fluire di tensione, dove anche l’attesa che accada qualcosa diventa piacere, perché colmata da tutto quel pathos emotivo dei protagonisti. La paura, in questo film, sta più nella brutalità dell’uomo e nella consapevolezza che ciò che si guarda è effettivamente accaduto in passato. L’inquietudine dei luoghi, sempre oscuri e bui, l’atmosfera arcaica e sporca, le leggende folcloristiche ricche di mistero fanno poi il resto, rendendo Heresy un piacere per gli amanti dell’horror-mistery.

