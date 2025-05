La parentesi da giornalista di Raoul Bova: cosa si nasconde dietro il nuovo ruolo dell'attore I segreti sul grande film siciliano: dalla doppia versione realizzata per il pubblico, alla controversa scena che ha scatenato le proteste animaliste.

Torna in TV Baarìa, il film di Giuseppe Tornatore che racconta la storia di tre generazioni della famiglia Torrenuova, intrecciando la storia personale del protagonista Peppino con quella della cittadina siciliana di Bagheria, tra sogni, politica e cambiamenti sociali nel corso del Novecento. Il film segue Peppino dalla sua infanzia povera fino all’impegno nel Partito Comunista e al matrimonio con l’amata Mannina. In ruoli secondari vediamo anche dei grandi Raoul Bova (nei panni di un giornalista romano), e Monica Bellucci (in quelli della moglie di un muratore). Il film si costruisce come un affresco nostalgico e visionario sull’Italia del secolo scorso.

Baarìa va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 23:20.

