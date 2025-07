Il Mio Anno a Oxford non è la solita storia d’amore: Netflix lancia il film che ci farà piangere ad agosto Tra atmosfere british, amori struggenti e un finale che lascia il segno, il nuovo film Il Mio Anno a Oxford è pronto a farci piangere (e riflettere) su Netflix.

Nel pieno dell’estate, può mai mancare la visione di un bel film romantico che farà sognare i più teneri di cuore? Certo che no, ecco perché a breve, su Netflix, uscirà Il Mio Anno a Oxford, una pellicola che racconta un’emozionante storia d’amore tra due ragazzi. Sofia Carson, dopo il successo di Purple Hearts, Carry-on e La lista dei desideri, torna con questa nuova e attesissima commedia. Accanto a lei ci sarà Corey Mylchreest, apprezzato dal pubblico per il ruolo di Giorgio III nella miniserie La regina Carlotta, spin-off di Bridgerton. Vediamo insieme tutte le cose da sapere al riguardo.

Il Mio Anno a Oxford, trama, cast e quando esce su Netflix il film romantico

Ebbene sì, il 1° agosto 2025, quindi tra pochissimi giorni, su Netflix uscirà Il Mio Anno a Oxford, una commedia romantica diretta da Iain Morris. Tratto dall’omonimo romanzo di Julia Whelan del 2018 e racconta la storia di Anna, una ragazza americana che ottiene una prestigiosa borsa di studio per studiare a Oxford, in Inghilterra. Ambiziosa e determinata a fare carriera in politica, Ella è interpretata da Sofia Carson, già nota per Purple Hearts e Descendants. Arrivata a Oxford, tra biblioteche storiche e pub tradizionali, Ella conosce Jamie, un giovane affascinante e misterioso, con cui instaura inizialmente un legame intellettuale che si trasforma in una relazione sentimentale intensa e complicata. Jamie, interpretato da Corey Mylchreest (La regina Carlotta), è un personaggio solo in apparenza sicuro di sé, ma che rivela lati fragili nel corso della storia.

La loro relazione, che parte con i toni del trope enemies to lovers, evolve in una storia d’amore più matura e tormentata, complicata dal ruolo istituzionale di Jamie e da figure esterne che mettono alla prova il loro legame. Completano il cast: Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Esmé Kingdom, Nikhil Parmar, Poppy Gilbert, Hugh Coles, Nia Anisah, Rebecca Burton, Martin Bishop, Michael Murray.

Curiosità sul film Il Mio Anno a Oxford

Come di consueto, non possiamo non ‘deliziarvi’ con qualche curiosità che riguarda Il Mio Anno a Oxford. Il film è basato sul romanzo My Oxford Year di Julia Whelan (2024), originariamente tratto da una sceneggiatura di Allison Burnett. Le riprese, svoltesi nell’estate 2024, si sono svolte in autentiche location dell’Università di Oxford, tra cui Magdalen College e Windsor. Sofia Carson, che interpreta Anna e funge anche da produttrice esecutiva, ha voluto conservare la sua spontanea e genuina emozione di fronte alla magia di Oxford fino al primo giorno di riprese, rendendo autentica la sua espressione di stupore nel film.

