Kate Middleton, furia di William contro Trump (che la attaccava per un topless). E lei vuole tornare alle Olimpiadi Nella nuova biografia sulla Principessa, emerge una diatriba tra il Principe e il Tycoon americano. Nel frattempo lei medita di presenziare ai Giochi di Parigi.

Come un vero cavaliere, il Principe difende la Principessa. William, futuro Re d’Inghilterra, si sarebbe infatti ribellato a dei commenti crudi e sessisti di Trump. Lo rivela una biografia appena pubblicata, ‘Catherine, The Princess of Wales’, di Rob Jobson, che va a rimestare nel torbido del 2011. All’epoca Donald Trump (non era ancora presidente) pubblicò un tweet che incolpava in sostanza Kate Middleton per le sue foto in topless diffuse illegalmente dai paparazzi. Ora sappiamo che il marito William non la prese benissimo. E intanto, tornando al presente, la Principessa del Galles prosegue sulla strada della guarigione, e medita (pare) un possibile ritorno in pubblico alle Olimpiadi di Parigi. Ma servirà in ogni caso l’assenso dei medici di Palazzo. Vediamo qui sotto i dettagli.

Kate Middleton, William attacca Trump

Mentre in America infuria la battaglia elettorale, tra il Repubblicano Donald Trump e la Democratica Kamala Harris, con un colpo di scena oltreoceano si aggiunge un altro attore alla recita. È William figlio di Re Carlo III, nonché consorte della Principessa Kate Middleton. Anche lui, per motivi che non hanno nulla a che fare con le elezioni Usa, si è scagliato contro Trump e lo ha fatto senza mezze misure. Lo veniamo a scoprire oggi, grazie a una fresca biografia pubblicata su Kate, "Catherine, The Princess of Wales".

L’autore del libro, Rob Jobson, parla di un incidente avvenuto nel 2011. I neosposi Wiliam e Kate si erano recati in Provenza, sud della Francia, e lì un paparazzo scattò con un teleobiettivo delle foto illegali. Il soggetto era Kate, mentre prendeva il sole in topless, sul balcone di una villa privata. Le foto arrivarono presto ai giornali, con un polverone tremendo e scontri tra la stampa e la coppia reale. Che alla fine ebbe la meglio, anche se la mega-multa stabilita dai giudici non impedì la diffusione capillare delle immagini della Middleton. Ma il punto vero arriva ora.

Perché sulla questione topless si era espresso, non si sa bene con quali qualifiche, anche l’imprenditore Donald Trump. All’epoca scrisse infatti un tweet che suonava così: "Kate Middleton è fantastica, ma non dovrebbe prendere il sole nuda, la colpa è solo sua. Chi non scatterebbe una foto a Kate e non farebbe un sacco di soldi se prendesse il sole nuda? Forza Kate!". Incolpava Kate, Trump, invece di puntare il dito contro chi aveva violato la sua privacy. E allora pare che William si sia infuriato con il tycoon, e parecchio. "L’intera vicenda", spiega a proposito il biografo Jobson, "aveva lasciato la duchessa con la sensazione di essere stata ‘violata’". Le frasi di Trump avevano solo aggiunto violenza.

Il ritorno di Kate ai Giochi

Passando a notizie migliori, oggi Kate pensa alla guarigione e lotta con grande coraggio contro un tumore molto aggressivo. È riuscita a farsi rivedere in pubblico durante il compleanno del Re, a metà giugno, e poi sugli spalti di Wimbledon. Ora voci di Palazzo suggeriscono un terzo step. Kate sarebbe pronta a tornare davanti a tutti alle Olimpiadi di Parigi, in corso in questi giorni. Forse insieme al marito e ai figli.

"A Kate piacerebbe molto andare alle Olimpiadi", rivela infatti una fonte anonima, "ha dei ricordi così belli di Londra 2012 ed è ansiosa di assistere dal vivo ad altre competizioni. Del resto Parigi non è lontana". Con un treno veloce si può passare sotto la Manica e finire vicino alla Tour Eiffel in una manciata di ore. Kate potrebbe farlo, ora. Ma serve comunque il via libera dei medici. La Middleton sta bene però è ancora fragile. E chi ci spera adesso punta su fatti certi. William, con i figli George (11 anni) e Charlotte (9), dovrebbe arrivare alle Olimpiadi la prossima settimana. Il piano è assistere ad alcune gare di arrampicata sportiva. Quindi Kate potrebbe aggregarsi al gruppo senza problemi. Sarebbe una festa di famiglia. Una grande gioia per i sudditi inglesi. Un’ottima notizia per tutti.

