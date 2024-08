Kate Middleton, "William non ha voluto": ecco la biografia-bomba, retroscena e nuove verità È ufficialmente uscita in tutte le librerie l’ultima fatica di Robert Jobson, esperto della Royal family, sulla principessa del Galles: anticipazioni.

È ufficialmente arrivato il momento che molti stavano aspettando: proprio oggi è uscita in tutte le librerie la biografia "Catherine, The Princess of Wales" scritta dall’esperto Robert Jobson e pubblicata da Rizzoli. Un libro che racconta tutta la storia di Kate, principessa del Galles, e del suo rapporto con la Royal family e il marito William, compresi i momenti di crisi e i periodi più tempestosi. Nonostante la recentissima uscita, sono già stati resi noti alcuni estratti della biografia che rendono noti dettagli ancora inediti, mentre l’autore Robert Jobson si è espresso in queste ore rivelando quando la principessa tornerà alla vita pubblica: scopriamo di più.

Kate Middleton, l’esperto Robert Jobson rivela: "Sta pianificando il suo ritorno"

La principessa Kate Middleton è ancora in cura per il cancro, scoperto qualche mese fa. Di recente, però, Kate è tornata sulla scena pubblica in occasione di alcune importanti manifestazioni, e questo ha esaltato molto sia i sudditi inglesi che il resto del mondo, nonostante l’evidente magrezza dovuta proprio alle debilitanti cure. Kate è apparsa comunque più raggiante che mai, e sono in molti ora a chiedersi quando tornerà ufficialmente a prendere parte alla vita pubblica come principessa del Galles.

A rispondere a questa curiosità ci ha pensato proprio Robert Jobson, autore della biografia. "Adesso Kate è in vacanza con figli e marito. Ma per l’autunno sta pianificando il suo graduale ritorno alla vita pubblica", ha rivelato l’esperto al settimanale Oggi. Una splendida notizia per tutti i sudditi inglesi che ormai da tempo sono in apprensione per le condizioni di salute di Kate.

Kate Middleton "punto di riferimento della monarchia"

"La principessa, un tempo ingiustamente descritta come un mero manichino per abiti eleganti, ora è un saldo punto di riferimento in una monarchia travolta da più di uno scandalo. Ha dovuto camminare su un filo sottile, destreggiandosi in mezzo alle attenzioni dei media senza che si innescassero polemiche – recita un estratto della biografia reso noto dall’Ansa per concessione di Rizzoli – […] I detrattori possono etichettarla come scialba, ma la sua popolarità rimane solida mentre esercita con discrezione il suo ascendente, assai più nella scia della defunta regina di quanto ci si sarebbe potuti aspettare".

Kate Middleton e la foto ritoccata: retroscena inedito

Dagli estratti della biografia diffusi a seguito della sua uscita in libreria, emergono anche alcuni retroscena inediti in merito alla foto ritoccata da Kate Middleton che ha fatto scalpore solo poco tempo fa. "Inizialmente l’ufficio stampa di William voleva rilasciare una dichiarazione per stornare la responsabilità da Kate, in convalescenza per la chemioterapia. Il comunicato conteneva le parole ‘noi’ e ‘nostro’, insomma un errore collettivo. Ma William non ha voluto. Dopotutto non era stato lui a scattare la foto", ha rivelato Jobson nel libro, come riporta anche il quotidiano Il Tempo.

