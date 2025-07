Julian McMahon, svelata la causa della morte: che tumore aveva l'attore di Streghe e Nip/Tuck E' stata rivelata la causa della morte di Julian McMahon: metastasi polmonari causate da tumore alla testa e al collo. Fan e colleghi lo ricordano commossi.

E’ trascorsa più di una settimana da quando Kelly Paniagua ha annunciato al mondo intero la morte del marito Julian McMahon. Era il 2 luglio e questa notizia ha sconvolto tantissime persone perché l’attore era un volto amato, apprezzato per i suoi ruoli in Streghe, Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e tanti altri. Insomma, una perdita davvero pesante e difficile da dimenticare, soprattutto se uno dei personaggi interpretati ha lasciato qualcosa dentro ognuno di noi. E così, con ancora l’immenso dispiacere, vi informiamo che nelle scorse ore, è stata svelata la causa della morte di McMahon, che da tempo lottava contro il tumore, il più brutto dei mali, e che purtroppo, ha perso. Vediamo insieme tutte le informazioni su questa notizia.

La causa della morte di Julian McMahon e le complicazioni

La scorsa settimana è stata annunciata la morte di Julian McMahon a 56 anni, dopo una battaglia privata contro il cancro. È stato reso noto che l’attore australiano, conosciuto per i suoi ruoli ne I Fantastici Quattro, in Charmed (Streghe) e in Nip/Tuck, è deceduto per metastasi polmonari causate da un tumore metastatico alla testa e al collo. La causa è riportata nel rapporto di approvazione della cremazione redatto dall’ufficio del medico legale della contea di Pinellas, in Florida, e ottenuto da People. Il decesso è stato classificato come naturale e i resti dell’attore sono stati cremati.

La vedova, Kelly Paniagua, ha dato la notizia il 2 luglio dichiarando: "Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro." Ha aggiunto che "il desiderio più profondo di McMahon era quello di portare gioia nella vita di quante più persone possibile con la sua arte," chiedendo infine tempo e privacy per elaborare il lutto.

Il ricordo dei colleghi di Julian McMahon: da Ioan Gruffudd ad Alyssa Milano

Dopo l’annuncio della morte di Julian McMahon, molti fan e colleghi hanno espresso il loro sostegno e condiviso ricordi. Tra i suoi ruoli più noti, quello di Victor von Doom, alias Dottor Destino, nei film del 2005 I Fantastici Quattro e I Fantastici Quattro e Silver Surfer. Ioan Gruffudd, che interpretava Reed Richards, ha scritto su Instagram le sue condoglianze e ha ricordato McMahon dicendo che "ogni incontro" con lui era "una gioia". Anche Michael Chiklis, che nel film era Ben Grimm (La Cosa), ha reso omaggio su X pubblicando una foto insieme a McMahon e Jessica Alba a un evento stampa. Molti colleghi di Charmed hanno voluto ricordarlo. Nella serie, McMahon era Cole Turner, l’amore del personaggio di Alyssa Milano, Phoebe Halliwell.

Nella trama della serie si sposavano, ma il personaggio di McMahon diventava il demone Belthazor, incrinando il rapporto. Fuori dal set, Milano lo considerava un "caro amico" e lo ha descritto come "magico". Oltre al commosso post su Instagram, Milano ha chiesto ai fan di non usare immagini generate dall’AI nei tributi: "Fan/account di Charmed! Vi amo e vi apprezzo tantissimo, ma per favore smettete di usare Al per creare emozioni dopo la morte di Julian McMahon", ha scritto nelle storie di Instagram. "È totalmente superfluo quando ci sono momenti reali che si possono usare dei suoi quasi 35 anni di vita pubblica. E per favore siate premurosi nei confronti della famiglia e degli amici di Julian in lutto in questo momento difficile".

Il rapporto tra Julian McMahon e Alyssa Milano

Sul set di Streghe erano Phoebe Halliwell e Cole Turner, molto uniti, affiatati, passionali, tanto che i fan speravano in una reale storia d’amore tra loro. Ma tra Alyssa Milano e Julian McMahon c’è sempre stato un rapporto professionale e di amicizia: niente flirt, niente, ‘storiella’ ma solo una pura e sincera amicizia.

Dove vedere Streghe in streaming

Se desiderate fare un tuffo nel passato riguardando la serie Streghe (Charmed), la trovate in streaming sulla piattaforma Prime Video.

