Julian McMahon, la sua famiglia: tre mogli, il padre primo Ministro e la figlia campionessa Dal padre ex primo ministro alla figlia atleta, fino alla lunga storia di amori: la famiglia di McMahon racconta un uomo diviso tra successo e vita privata.

Julian McMahon è stato molto più di un attore. Dietro i ruoli iconici in Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted e nei film Fantastic Four, c’era un uomo con una storia familiare piena di sfumature. Adesso che se n’è andato, non sono solo i colleghi e i fan a ricordarlo: a portare avanti il suo ricordo ci sono una figlia, una moglie, due ex e un cognome pesante, che ha fatto la storia della politica australiana.

La famiglia McMahon: origini importanti

Julian non è cresciuto in una famiglia qualunque. Suo padre era Sir William McMahon, ex primo ministro dell’Australia. Un politico di primissimo piano, al governo dal 1971 al 1972, in un periodo non semplice per il Paese. La madre, Sonia Rachel Hopkins, era una donna molto nota nell’ambiente mondano australiano. In mezzo a tutto questo, Julian ha cercato fin da giovane di prendere una strada diversa, più creativa e personale. Il cognome che portava apriva porte, ma anche aspettative e pressioni, e per questo ha scelto di farsi spazio da solo, prima come modello, poi come attore. Senza mai rinnegare le sue origini, ma nemmeno rimanendone schiacciato.

Julian McMahon: tre matrimoni e una figlia star dello sport

Sul fronte sentimentale, la vita di Julian è stata movimentata. Il suo primo matrimonio risale al 1994, con Dannii Minogue, cantante e sorella di Kylie. Una relazione molto esposta mediaticamente, che però è durata appena un anno e mezzo. Poi è arrivata Brooke Burns, attrice e volto televisivo americano. Con lei Julian si è sposato nel 1999 e ha avuto la sua unica figlia, Madison Elizabeth, nata nel 2000. Madisonoggi è una promettente atleta di volley, con alle spalle una medaglia d’oro alla Pan American Cup 2017. Julian, in più di un’occasione, aveva detto che era "la sua più grande fonte d’orgoglio", lasciando intendere che quel rapporto, nonostante tutto, fosse sempre rimasto forte. La terza moglie, quella definitiva, è stata Kelly Paniagua. Insieme dal 2003, si sono sposati nel 2014, dopo più di dieci anni di fidanzamento. Kelly è una modella e attrice australiana, con piccole apparizioni in show come Home and Away, ma sempre rimasta molto lontana dal mondo caotico di Hollywood. Il loro è stato un legame stabile e riservato, senza troppa esposizione mediatiche. Ma non dimentichiamo una relazione, mai culminata con un matrimonio ma che ha fatto comunque molto clamore, quella con la super star di Beverly Hills 90210, e collega in Charmed: Shannen Doherty, tragicamente scomparsa anche lei da poco, per circostanze simili. I due sono stati insieme per circa un anno, facendo sognare i fan della serie di tutto il mondo.

Una famiglia che affronta un grande dolore

Oggi che Julian non c’è più, restano i suoi affetti più stretti a conservarne la memoria, con la naturalezza di chi ha vissuto accanto a lui, conoscendo la persona prima ancora del personaggio. Dalla figlia Madison, che prosegue il suo cammino nello sport, alla moglie Kelly, che gli è rimasta accanto fino alla fine. Una famiglia fatta di storie diverse, ma unite dallo stesso uomo, che ha saputo lasciare un segno profondo sullo schermo, e a quanto pare anche fuori.

