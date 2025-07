Downton Abbey 3, addii e ritorni per il finale (attesissimo) della serie britannica La terza e ultima pellicola tratta dalla fortunata serie britannica sarà il "gran finale" della storia dei Crawley, come recita il sottotitolo

CONDIVIDI

Downton Abbey sta per concludersi dopo 15 anni con The Grand Finale, terzo film tratto dalla fortunatissima serie britannica creata da Julian Fellowes. Focus Features ha da pochi giorni diffuso il trailer, che annuncia diversi addii e ritorni nel cast. La storia della famiglia Crawley è destinata quindi a mostrarci l’atto finale: sarà una degna conclusione o i fan abbandoneranno la serie con l’amaro in bocca?

Di cosa parla Downton Abbey 3: The Grand Finale?

La storia segue la famiglia Crawley e il suo staff mentre entrano negli anni Trenta. Mary finisce al centro di uno scandalo pubblico e la famiglia si trova costretta ad affrontare una inaspettata crisi finanziaria. I Crawley devono quindi fare i conti, in modi diversi, con la vergogna sociale. Dovranno accettare il cambiamento, mentre il personale si prepara a un nuovo capitolo con la nuova generazione che guiderà Downton Abbey verso il futuro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oltre a rappresentare la conclusione della trilogia cinematografica di Downton Abbey, The Grand Finale segna la fine degli oltre 15 anni di attività del franchise, che ha incluso sei stagioni della serie di successo. Alla regia troviamo nuovamente Simon Curtis, che si baserà su una sceneggiatura del creatore, scrittore e produttore esecutivo di Downton Abbey, Julian Fellowes.

Addii e ritorni per Downton Abbey 3

Il ricchissimo cast di The Grand Finale, vedrà i ritorni di Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Dominic West, Penelope Wilton, Joely Richardson, Paul Copley e Douglas Reith nei rispettivi ruoli. Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan saranno invece le new entry del franchise.

In una recente intervista, Matthew Goode, che nella serie ha vestito i panni di Henry Talbot, ha spiegato che la sua assenza è nata per conflitti di programmazione. Non presente già ai tempi del secondo film, non tornerà per The Grand Finale anche per via di un infortunio al ginocchio.

Quando uscirà Downton Abbey 3: The Grand Finale e dove vedere la serie in streaming

La chiusura del cerchio attorno alla famiglia Crawley arriverà al cinema l’11 settembre 2025 e porterà con sé un omaggio alla compianta Maggie Smith, attrice che nella serie ha vestito i panni di Violet Crawley fino al secondo film e che è scomparsa nel 2024.

Se volete recuperare Downton Abbey, trovate la serie originale in streaming nel catalogo di Prime Video e di Now TV. Anche film omonimo del 2019 è sulle medesime piattaforme, ma è anche a noleggio o acquistabile su Apple TV, YouTube e Google Play Film. Downton Abbey 2: Una nuova era, invece, si trova unicamente a noleggio o in acquisto su Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play Film.

Potrebbe interessarti anche