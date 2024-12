Jovanotti, chi è la figlia Teresa Cherubini: la paura per il cancro e la canzone (iconica) di papà Prima di laurearsi nella prestigiosa School of Visual Art di New York, la 26enne ha combattuto una dura battaglia contro il linfoma di Hodgkin.

Nell’ultima puntata stagionale di Belve, questa sera, ci sarà anche Jovanotti. Il rapper si racconterà a Francesca Fagnani, dopo il suo ritorno sulle scene a due anni dall’incidente in bici che lo ha impegnato in una lunghissima riabilitazione. Ne uscirà sicuramente un ritratto inedito, in cui la voce di Serenata Rap si metterà a nudo, parlando dei momenti più fragili della sua esistenza, come quello in cui ha lottato accanto a sua figlia, Teresa Cherubini, contro il cancro. Era il 2020 quando la 26enne scoprì di avere un linfoma di Hodgkin: "Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita", raccontava la giovane, che nel 2022 si è anche laureata alla School of Visual Art di New York, una delle migliori al mondo nel settore del disegno e dei fumetti.

Chi è Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti: la laurea e la passione per i fumetti

Teresa Cherubini è nata il 13 dicembre 1998 a Forlì, dall’amore tra Jovanotti e la moglie Francesca Valiani. Da sempre grande appassionata all’arte del disegno e al mondo de fumetti, ha sempre sognato di diventare una fumettista. "Lei ora studia arte a New York, vuole diventare fumettista, è molto brava. Ha un grande talento, l’ho sempre sostenuta in questo. A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo", raccontava Jovanotti a Domenica In, parlando di sua figlia. E infatti, pochi anni dopo, nel 2022, Teresa nella Grande Mela, precisamente alla School of Visual Art di New York, si è laureata, dove è stata raggiunta da tutta la famiglia per i festeggiamenti di rito.

Teresa Cherubini: la lotta la cancro, la guarigione e la canzone di papà Jovanotti

Nel 2020 la vita di Teresa Cherubini e della sua famiglia è stata sconvolta dalla terribile notizia della malattia della 26enne, colpita da un linfoma di Hodgkin. "Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine", raccontava su Instagram la giovane, parlando della malattia e del percorso per arrivare alla guarigione, per poi aggiungere i dettagli:

Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si é ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure. In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia ( @institutoeuropeodioncologia ) a Milano. La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto , ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio.

E dopo mesi di ansia, senza mai smettere di lottare, la bella notizia: "Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi". Il post di Teresa venne ricondiviso anche da papà Jovanotti con queste parole: "Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca".

Da sempre molto legato alla sua ‘bambina’, Lorenzo Jova scrisse per lei anche il brano ‘Per te‘, uscito pochi mesi dopo la nascita di Teresa e contenuto nell’album Lorenzo 1999 – Capo Horn. Nel 2015, invece, dedicò sempre alla giovane la canzone Libera, traccia dell’album Lorenzo 2015 CC, e che venne scritta pensando a una giovane donna, usata poi dai genitori della 26enne per il suo 25esimo compleanno.

