Domani sera, martedì 17 dicembre, Jovanotti sarà tra gli ospiti di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2. Il cantante ha approfittato di questa intervista per aprirsi senza riserve sul suo passato. Ha parlato della depressione della madre, della terribile scomparsa del fratello (morto nel 2007 in un incidente aereo) e del calvario che è toccato alla figlia Teresa, quando nel 2020 le è stato diagnosticato un tumore. Ma nelle parole di Jovanotti c’è stato spazio anche per qualche aneddoto più leggero, a proposito del suo rapporto con Silvio Berlusconi e del presunto flirt con la showgirl Valeria Marini. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni dell’intervista.

Jovanotti a Belve, anticipazioni: dalla morte del fratello alla malattia della figlia

Domani sera, insieme a Vittorio Feltri e Taylor Mega, Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata di questa stagione di Belve. Per il cantante è stata un’occasione unica per mettersi a nudo davanti alle domande ‘pungenti’ di Francesca Fagnani, con incursioni nel suo privato ma anche confessioni ‘gustose’ sul mondo dello spettacolo. Jovanotti è partito da lontano, ripercorrendo un episodio che l’ha toccato fortemente, la depressione della madre: "Sono riuscito a farla contenta, a farla ridere. Era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo, ma in lei notavo delle tristezze che mi hanno formato molto".

Poi ha anche aggiunto: "Quando è morto mio fratello, a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere e per il resto della vita ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe". E proprio la scomparsa del fratello, nel 2007 per colpa di un incidente aereo, ha spinto Jovanotti ad avvicinarsi alla fede. Ha trovato forza nella Bibbia "tutta sottolineata" che il fratello gli aveva lasciato, e in particolare lo ha colpito una frase sottolineata nel libro di Giosuè: "Sii forte e risoluto". Che da quel momento è diventato il mantra della sua vita.

Nel 2020, poi, è arrivata un’altra sfida inattesa. Alla figlia Teresa è stato diagnosticato un tumore, il linfoma di Hodgkin, che l’ha costretta ad affrontare mesi di chemioterapia e cure difficili. "Ho reagito cercando di tirare fuori tutta la forza che avevo", ha confessato Jovanotti a proposito di quel periodo, "per essere un punto solido accanto a lei e accanto a sua madre". Nelle parole di Lorenzo Cherubini c’è stato spazio anche per un bilancio di quest’ultimo anno, segnato dal grave incidente in bici che gli ha causato la frattura di clavicola e femore. "Esco da un anno difficile, di recupero fisico", ha ammesso il cantante, "per cui per me è tutto nuovo e devo capire come stare dentro questo corpo nuovo. Mi sono sentito disorientato completamente. Avevo perso i miei colori, avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour".

L’aneddoto su Berlusconi e la verità su Valeria Marini

Dolori a parte, la vita di Jovanotti è stata segnata anche da momenti decisamente memorabili. Come quella volta in cui Silvio Berlusconi, per convincerlo a condurre la "Tv dei ragazzi" al posto di Bonolis, lo portò con a San Siro "con l’elicottero da Arcore". "Lui ha sfoderato tutto il suo repertorio", ha ricordato Jovanotti davanti alla Fagnani, "poi mi disse: ‘dobbiamo fare la pipì insieme sennò il Milan perde’. Così io e Berlusconi abbiamo fatto la pipi vicini, uno accanto all’altro. È stato un momento bellissimo, memorabile. Però mi disse anche leggi, leggi libri, leggi tutto. E io quel consiglio l’ho seguito".

Infine non poteva mancare un’incursione nel gossip. E in particolare, nella storia del presunto flirt con Valeria Marini. La showgirl in passato aveva confessato di aver vissuto con Jovanotti un amore giovanile, durato circa un anno. Il cantante ha però preferito non sbilanciarsi davanti alla Fagnani. "lo voglio molto bene a Valeria", ha tagliato corto, "la faccio felice e dico che lei era talmente su un altro pianeta, che io non esistevo proprio. Se c’è stato un bacio o un flirt? Sono un uomo elegante non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei".

