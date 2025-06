Bianca Balti: lo stupro, la tossicodipendenza, il cancro e il fidanzato Alessandro Cutrera (dopo due mariti) Ospite questa sera a Belve, la top model ha avuto due mariti e due figlie e ora è fidanzata con Alessandro Cutrera: "Si prende cura di me".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

L’abbiamo vista raggiante sul palco dello scorso Festival di Sanremo e stasera la rivedremo a Belve. La top model Bianca Balti, infatti, sarà ospite del talk di Francesca Fagnani dove si racconterà senza freni parlando di carriera e vita privata, tra aneddoti professionali sulle passerelle, e particolari piccanti del suo rapporto con il fidanzato, Alessandro Cutrera. Al riguardo, Bianca Balti ha svelato di sentirsi molto fortunata accanto al pilota di Ferrari Challenge e, rispondendo a una sua vecchia dichiarazione ("Prego Dio che mi allevi da questa forte attrazione verso il pene"), ha ribadito ironica a Fagnani: "Dio ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo. Scriverò un libro dal titolo ‘Come il pene mi ha guarita dal cancro’. Si annuncia come un grande testo scientifico". Nell’intervista su Rai 2, anche il racconto del tumore alle ovaie e di come molti brand di moda si siano allontanati durante la malattia.

Bianca Balti e i ricordi più bui: lo stupro giovanissima e la tossicodipendenza

Nella puntata di Belve di questa sera, Bianca Balti ha ricordato anche dello stupro subito da giovanissima durante un rave: "A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave in stato d’ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza". Un racconto doloroso di un periodo buio della vita della modella, che negli anni ha anche affrontato un problema con la droga.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo la separazione dal suo primo marito, Christian Lucidi, dal quale nel 2007, ha avuto la sua prima figlia, Matilde, Bianca tornò in Italia ed entrò in una spirale di tossicodipendenza e depressione, da cui uscì con fatica e coraggio, ma pagando il prezzo di vedere la sua primogenita scegliere di vivere con il padre e non con lei: "È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi", raccontava nel podcast One More Time.

Chi è Alessandro Cutrera, fidanzato di Bianca Balti: gli ex mariti e due figlie

Alessandro Cutrera, pilota di Ferrari Challenge, è l’attuale fidanzato di Bianca Balti. I due si sono conosciuti l’estate del 2024, poco prima che la modella ricevesse la diagnosi di tumore alle ovaie. "All’inizio sono stato ghostato parecchio", raccontava lui a Le Iene ricordando i primi contatti con Bianca, che si era ripromessa, invece, di non avere una nuova relazione dopo la recente rottura con Helly Nahmad. "Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per 1 anno non sarei stata con nessuno. Quindi per dimostrare di essere forte, non l’ho baciato", aveva spiegato Balti, che poi si è lasciata andare: "Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo".

Balti è stata sposata due volte: la prima con Christian Lucidi, padre di Matilde. La seconda con Matthew McRae, con cui ha avuto la figlia Mia nel 2015. "Oggi pago gli alimenti a entrambi i miei ex mariti, ma è giusto, sono io che guadagno di più" raccontava. "Ho sempre sposato uomini per i quali ho sempre pagato tutto io e con la consapevolezza di oggi, dopo anni di terapia, so che lo facevo anche per avere un senso di controllo nella coppia".

Bianca Balti e il tumore alle ovaie: "Penso di non essere mai stata così felice"

Dopo una mastectomia preventiva affrontata nel 2023, a settembre 2024, Bianca Balti ricevette la diagnosi di tumore alle ovaie al terzo stadio, annunciata al mondo pochi giorni dopo sui social: "Domenica scorsa sono stata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime", ha scritto, "ma soprattutto amore, speranza, risate e forza".

Nei mesi successivi, la modella ha affrontato operazioni e cure, perso i capelli, ma mai la sua forza e luminosità, scegliendo spesso di raccontarsi e parlare della malattia e del suo percorso, come anche dei brand di moda che hanno smesso di cercarla, ma che lei non biasima, come ha detto a Belve: "Si sono un po’ tolti ma, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che era malata non venivano a chiedermi altre occupazioni, per cui ho voluto far vedere che c’ero. Volevo suscitare una risposta del mio mondo che non c’è stata. C’è stata però dopo Sanremo".

Ora, capelli cortissimi e occhi che sorridono è consapevole della sua forza interiore e, come raccontava a Le Iene, vede quest’ultimo anno con nuova luce: "Penso di non essere mai stata così felice nella mia vita, anche se non andasse bene sono felice. Quando hai l’amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita, anche se non andasse bene andrà bene".

Potrebbe interessarti anche