Eugenio Grimaldi esce allo scoperto. A distanza di poche settimane dalla notizia della gravidanza di Francesca Chillemi, l’imprenditore napoletano, compagno dell’ex Miss Italia e figlio dell’armatore Eugenio Grimaldi, ha scelto le pagine del settimanale Oggi per raccontare non solo la gioia per l’arrivo del figlio, ma anche il passato difficile segnato da una malattia devastante.

Eugenio Grimaldi, la battaglia contro la malattia

Era il 2017 quando Grimaldi Jr, ad appena 31 anni, ha scoperto di essere affetto da un linfoma non-Hodgkin, una forma aggressiva di tumore del sangue che aveva già colpito le ossa. Una diagnosi pesantissima, che lo ha costretto ad affrontare un percorso terapeutico lungo e doloroso. "Poiché avevo un’età relativamente giovane, 31 anni, la malattia progrediva in modo molto violento e aggressivo. Aveva attaccato anche le ossa e a me restavano pochi giorni di vita", ha raccontato. Il trattamento deciso dai medici è stato immediato e intensivo: "Mi hanno sottoposto a una decina di chemioterapie molto forti, oltre a varie cure aggiuntive. Il momento più delicato sono stati i primi cento giorni, quelli in cui ancora non sapevo se la cura avesse funzionato oppure no. Ogni sera mettevo a letto i miei figli e cominciava il tormento. Il mio domani era pieno solo di incertezza e angoscia. Il pensiero della morte mi inseguiva. Non ho mai dormito più di due o tre ore per ciascuna di quelle cento notti".

Accanto a lui, in quel periodo, ci sono stati i suoi figli, Emanuele Filippo e Iliana, avuti dalla precedente relazione con Veronica Resca, e una passione che non ha mai abbandonato: l’equitazione. Nonostante il fisico provato dalla malattia, Grimaldi non ha mai perso la voglia di tornare in sella: "Non avrei potuto montare, ovviamente. Sarebbe stato troppo rischioso. Ma un giorno ci provai, e sentii una gioia indescrivibile: era la vita!".

La rinascita accanto a Francesca Chillemi e la figlia in arrivo

Per fortuna, Eugenio Grimaldi è riuscito a vincere la sua sfida più difficile. Ha sconfitto la malattia che l’aveva colpito e ora può guardare avanti con occhi diversi, grazie alla con Francesca Chillemi che ha segnato una svolta, un nuovo inizio: "La vita dà e la vita toglie. Questa volta mi sta dando molto. "Siamo contenti di noi, del nostro sentimento e del nostro progetto di vita. Sento che sta arrivando quello che entrambi meritiamo e per cui abbiamo lottato: la felicità", ha detto, descrivendo un presente finalmente sereno che tra un paio di mesi sarà allietato dalla nascita dalle sue terza figlia, concepita insieme alla sua nuova compagna.

Un messaggio di speranza

Grimaldi non ha voluto tenere solo per sé la sua esperienza. "La mia vicenda prova che questo male si può combattere, si può superare, al limite ci si può convivere. Per me la battaglia è vinta, anche se rimango una persona immunodepressa e quindi fragile. Ma sono felice di essere qui a raccontare, con la cicatrice che porto orgogliosamente dentro di me. Esistono medici straordinari, come il mio a cui devo la vita […] Operano in ospedali pubblici d’eccellenza al pari di quelli a Bologna cui mi sono rivolto".

Oggi, Grimaldi è anche membro del CdA dell’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli e si impegna in prima persona per dare forza ai giovani pazienti: "Con la nostra fondazione di famiglia abbiamo poi cercato di supportare la ricerca. E io […] vado regolarmente a trovare questi giovanissimi pazienti, portando la mia storia".

Francesca Chillemi e la "gravidanza delicata"

Dopo settimane di indiscrezioni, Francesca Chillemi ha svelato di essere incinta due settimane fa, presentandosi col pancione in bella vista sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Tuttavia, su indicazione dei medici, ha deciso di osservare il riposo assoluto, rinunciando a partecipare al Giffoni Film Festival 2025, evento previsto dal 17 al 26 luglio. Con un messaggio sui social, ha spiegato: "Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo più assoluto". La sua decisione riflette la priorità data alla salute e al benessere della bambina in arrivo, la cui nascita è prevista a fine settembre 2025.

