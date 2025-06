Sanremo 2026 rinviato, Carlo Conti bloccato dalle Olimpiadi: le nuove date (rischiose) La 76esima edizione della kermesse ligure dovrebbe andare in onda solo a fine febbraio per lasciare spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Sanremo 2026 cambia date. L’indiscrezione riguardo un possibile slittamento del Festival della canzone italiana circolava già da settimane, ma ora l’ufficialità è a un passo. Come riportato da Il Messaggero, infatti, la 76esima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti andrà in onda a fine febbraio per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. La Rai ha deciso di non sovrapporre due eventi seguitissimi e, ovviamente, di puntare al massimo sul Festival, che lo scorso anno ha registrato numeri da record. Scopriamo il nuovo calendario e tutti i dettagli.

Sanremo 2026 rinviato, il ‘problema’ Olimpiadi

La notizia era nell’aria da settimane: per il Festival di Sanremo è tempo di traslocare e di lasciare spazio allo sport internazionale. Con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 previste dal 6 al 22 febbraio, infatti, i palinsesti Rai punteranno sul grande evento sportivo (tornato in Italia a vent’anni dall’edizione di Torino) e Sanremo 2026 slitterà a fine mese. L’ipotesi – come detto – era già a dir poco realistica: la tv di Stato ha deciso di massimizzare gli ascolti e di valorizzare il più possibile entrambe le manifestazioni, da sempre seguitissime. Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, dunque, lo slittamento sarebbe già cosa fatta e il Festival non andrà in onda, come da tradizione, a inizio febbraio.

Le nuove date del Festival: quando andrà in onda

Le prime ipotesi parlavano di un possibile Festival di Sanremo a gennaio, in modo tale da ‘anticipare’ le Olimpiadi di Milano-Cortina in onda dal 6 al 22 febbraio sulle reti Rai; altri avevano parlato di uno slittamento addirittura ai primi di marzo. Salvo sorprese, però, la 76esima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti (che per l’occasione ha intenzione di ‘arruolare’ gli amici di sempre Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni) sarà posticipata fine febbraio. Sanremo 2026 dovrebbe infatti andare in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Si tratta delle date più ‘inoltrate’ (e rischiose, considerato il picco di ascolti in pieno inverno) nella storia recente del Festival, a eccezione dell’edizione 2021 (condotta ai tempi da Amadeus nel mese di marzo) che fu però pesantemente influenzata dall’ondata di Covid-19 che travolse il Paese, sia nel calendario che negli ottimi ascolti. Alla conduzione, come detto, tornerà Carlo Conti (in attesa di Stefano De Martino?), che proprio domani tornerà su un palco all’insegna della musica al timone di Tim Summer Hits, affiancato da Andrea Delogu in piazza del Popolo a Roma.

