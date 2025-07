Jannik Sinner infiamma Wimbledon: guadagni milionari e gossip bollente Il tennista è ormai un'icona di massa che fa impennare lo share, ma anche il suo patrimonio: ecco quanto guadagna.

La seconda settimana di Wimbledon è alle porte e il fenomeno televisivo italiano, Jannik Sinner, è pronto a conquistare ancora il pubblico televisivo. Non è solo un campione in campo, ma un’icona di massa, che con la sua partecipazione agli Internazionali a Roma ha attirato su Rai 1 quasi 4,8 milioni di spettatori, per uno share da record del 24,6%.

E se in campo Sinner si conferma un dominatore, fuori guadagna cifre da superstar mondiale. Nel 2024 ha portato a casa oltre 21 milioni di euro in prize money tra Slam, ATP Finals e il ricco Six Kings Slam. A questi si aggiungono guadagni milionari dagli sponsor, per un patrimonio personale che supera i 60‑70 milioni, con ricavi annui che oscillano tra 40‑65 milioni. Un business planetario costruito a suon di smash e marketing mirato.

Ma il campione non è solo un genio degli affari, ma anche un ragazzo che dribbla i gossip, tenendo il cuore (e i flirt) al riparo dai flash. Curiosi di sapere tutto su di lui? Guardate il Video!

